Почему машина свистит при езде

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Любой водитель, кроме совсем уж экзальтированной блондинки, крайне нервно реагирует на появление каких-либо новых шумов, издаваемых его машиной на ходу, ведь это — явный признак какой-то неисправности. Свист — один из них.
Виктория Базылева

Вопрос «Что это у меня свистит в машине?», заданный на днях автору этих строк соседкой по стоянке, поставил по началу в тупик. Да мало ли что там может свистеть! Оказалось, что авто стало издавать свист на определенной скорости — порядка 80 км/ч. При движении медленней и быстрей все было в порядке. Первым в списке «подозреваемых» оказался багажник на крыше. Верней, багажные дуги. Бывает, потеряется какая-нибудь из пластиковых заглушек, и набегающий воздух принимается «петь» в открывшемся отверстии. Тщательный осмотр багажного устройства никаких недостач заглушек не обнаружил, а пробная поездка показала, что источник свиста — где-то в передней части авто.

После этого решено было грешить на ремни навесного оборудования и ГРМ. Либо на подшипники приводов всего этого хозяйства. Дело в том, что подшипники со временем изнашиваются и начинают издавать лишние звуки. Натяжение ремней по разным причинам может ослабнуть и они, проскальзывая, способны «запеть». На холостом ходу двигателя при поднятой крышке капота никаких криминальных звуков из мотора услышать не удалось. И как ни мучили мы педаль газа на стоянке, заставить авто свистеть двигателем не удалось. Для очистки совести автовладелице посоветовали съездить в приличный автосервис, где профессиональный механик оценил бы состояние приводов навесного оборудования мотора. Состоявшийся на следующий день визит на СТО ясности ситуации не добавил. Агрегаты и системы двигателя оказались в норме и сточки зрения специалистов.

cliosport.net

После этого в фокусе внимания оказались тормоза. Колодки, как известно, иной раз издают свист. Чаще эти случается при торможении, постоянный же свист колодок говорит о неисправности. Например, о подклинившем тормозном суппорте. Или о нарушении геометрии направляющих колодки, о ее частичном разрушении или чем-то подобном. Пришлось снимать колеса, осматривать тормозные механизмы, «шевелить» цилиндры суппортов, придирчиво изучать фрикционные накладки колодок на предмет целостности и прочее. К тормозам нареканий тоже не нашлось.

Однако копошения вокруг колес и бампера все же сыграли свою положительную роль. В какой-то момент перед глазами всплыла глубокая трещина на юбке переднего бампера машины, появившаяся, по словам ее владелицы, после неудачной парковки о бетонный заборчик возле торгового центра. Здравый смысл подсказал, что свистеть, в принципе, могла и она — когда поток набегающего воздуха достигал какой-то пороговой скорости «звукообразования». Проверить гипотезу оказалось проще простого. Трещину заклеили обычным скотчем и выехали на трассу. Свист исчез. Через несколько дней он опять возник, конечно, — когда скотч окончательно сорвало ветром, но главная цель была достигнута: автовладелица теперь точно знает, что с технической точки зрения ее машина в порядке, а со свистом какое-то время можно мириться.

ТО, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
9 июня 2017
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