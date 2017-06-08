Почему машина свистит при езде

Вопрос «Что это у меня свистит в машине?», заданный на днях автору этих строк соседкой по стоянке, поставил по началу в тупик. Да мало ли что там может свистеть! Оказалось, что авто стало издавать свист на определенной скорости — порядка 80 км/ч. При движении медленней и быстрей все было в порядке. Первым в списке «подозреваемых» оказался багажник на крыше. Верней, багажные дуги. Бывает, потеряется какая-нибудь из пластиковых заглушек, и набегающий воздух принимается «петь» в открывшемся отверстии. Тщательный осмотр багажного устройства никаких недостач заглушек не обнаружил, а пробная поездка показала, что источник свиста — где-то в передней части авто.

После этого решено было грешить на ремни навесного оборудования и ГРМ. Либо на подшипники приводов всего этого хозяйства. Дело в том, что подшипники со временем изнашиваются и начинают издавать лишние звуки. Натяжение ремней по разным причинам может ослабнуть и они, проскальзывая, способны «запеть». На холостом ходу двигателя при поднятой крышке капота никаких криминальных звуков из мотора услышать не удалось. И как ни мучили мы педаль газа на стоянке, заставить авто свистеть двигателем не удалось. Для очистки совести автовладелице посоветовали съездить в приличный автосервис, где профессиональный механик оценил бы состояние приводов навесного оборудования мотора. Состоявшийся на следующий день визит на СТО ясности ситуации не добавил. Агрегаты и системы двигателя оказались в норме и сточки зрения специалистов.