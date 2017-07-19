По ОСАГО будут платить вдвое больше

Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы поправку в закон «Об ОСАГО» предложение увеличить лимит выплат в рамках европротокола до 100 000 рублей вместо нынешних 50 000 рублей. Напомним, что оформить ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД, можно при следующих условиях: в аварии участвовали только две машины с действующими полисами ОСАГО, в ней не пострадали люди и водители-участники согласны кто из них прав, а кто виноват. В этом случае пострадавший потом обратится в свою страховую компанию за возмещением. Которое не может быть больше 50 000 рублей.

И если потом автовладелец обнаружит у своей машины еще какие-нибудь поломки, ставшие следствием аварии, то никаких дополнительных компенсаций от страховой компании он уже не получит. 50-тысячный лимит сейчас действует по все стране. А в Москве, Подмосковье, Питере и Ленинградской области «европротокольная» выплата, в виде эксперимента повышена до 400 000 рублей — максимально возможной компенсации в рамках ОСАГО. Но только при выполнении практически невыполнимого условия: если автовладелец установит на свой мобильный гаджет приложение, разработанное Российским союзом автостраховщиков (РСА) и с его помощью сфотографируют последствия аварии.