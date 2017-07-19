По ОСАГО будут платить вдвое больше

auto-ins.co.uk
Правительство приготовило очередную модернизацию системы европротокола в ОСАГО. Страховые компании, судя по всему, намерены сделать вид, что последствия увеличения с 50 000 рублей до 100 000 рублей максимального размера выплат выплат после ДТП по европротоколу станут для них сюрпризом.
Алексей Батушенко

Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы поправку в закон «Об ОСАГО» предложение увеличить лимит выплат в рамках европротокола до 100 000 рублей вместо нынешних 50 000 рублей. Напомним, что оформить ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД, можно при следующих условиях: в аварии участвовали только две машины с действующими полисами ОСАГО, в ней не пострадали люди и водители-участники согласны кто из них прав, а кто виноват. В этом случае пострадавший потом обратится в свою страховую компанию за возмещением. Которое не может быть больше 50 000 рублей.

И если потом автовладелец обнаружит у своей машины еще какие-нибудь поломки, ставшие следствием аварии, то никаких дополнительных компенсаций от страховой компании он уже не получит. 50-тысячный лимит сейчас действует по все стране. А в Москве, Подмосковье, Питере и Ленинградской области «европротокольная» выплата, в виде эксперимента повышена до 400 000 рублей — максимально возможной компенсации в рамках ОСАГО. Но только при выполнении практически невыполнимого условия: если автовладелец установит на свой мобильный гаджет приложение, разработанное Российским союзом автостраховщиков (РСА) и с его помощью сфотографируют последствия аварии.

Ради эксперимента, автор этих строк попробовал скачать мобильное приложение РСА на свой смартфон. Но дальше стадии регистрации в системе дело не пошло. Прежде всего, удивило, что оно требует ввести серию и номер полиса ОСАГО. Зачем это нужно, ведь он каждый год меняется при покупке очередной «розовой бумажки»? Но бог с ним, ввел его, VIN, госномер машины, и все, что требовалось. И после этого увидел на экране надпись: «приложение остановлено». Подобное сообщение появлялась потом в результате еще нескольких попыток зарегистрироваться в системе. Судя по отзывам таких же как и я удивленных пользователей на «плеймаркете», это — вполне типичная картина. Это при том, что, по данным РСА, приложение запущено аж в 2015 году, а его последнее обновление датировано январем 2016 года.

То есть отладить программку до работоспособного состояния времени было предостаточно. Поэтому можно только порадоваться, что власти решили не привязывать увеличение лимита выплат к этой мобильной стыдобе под брендом РСА. Предлагаемое правительством увеличение максимального лимита выплат с 50 000 до 100 000 рублей по европротоколу касается случаев, когда ДТП не нужно фиксировать с помощью приложения РСА. Заметим, что средняя выплата по ОСАГО вообще, как следует из пояснительной записки к законопроекту, составляет сейчас 65 000 рублей. И все равно, по данным РСА, почти 30% аварий в стране оформляется по «европротоколу».

А теперь правительство намерено ввести 100-тысячный лимит уже с 1 января 2018 года. Таким образом, можно сказать, что власти готовят замечательный подарок для автомошенников всей страны. Это в столицах 100 000 рублей — не те деньги, ради которых стоит рисковать оказаться под уголовной статьей о мошенничестве. А в регионах подобная сумма — очень даже приличный куш! Особенно в так называемых «токсичных» областях и республиках, где выигрышные судебные тяжбы со страховыми компаниями поставлены на поток местными юристами.

Возьми «убитую» жигулевскую «классику» и знай себе — притирай иномарки сообщников на стоянках родного поселка городского типа! Выплаты (а не ремонт машины!) будут идти особенно продуктивно, если при этом водить знакомство с руководством местного филиала какой-нибудь страховой компании! Уверен, страховщики уже просчитали механизмы и масштабы распространения подобных сценариев на ближайшее будущее. Однако, помалкивают: против «парового катка» правительственной инициативы не попрешь. Зато потом будет лишний повод порыдать в СМИ крокодиловыми слезами и потребовать от правительства и ЦБ резкого повышения тарифов ОСАГО. Тем более, что подобные «подарочки» принято вываливать на головы «дорогих россиян» исключительно после выборов президента…

автоправо, госдума, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, авария, ДТП, ГИБДД
19 июля 2017
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