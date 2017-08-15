Как максимально обезопасить ребенка в автомобиле

Напомним, месяц назад вступили изменения в правилах перевозки детей в автомобиле. Теперь пункт 22.9 ПДД предусматривает что в машине, оснащенной ремнями безопасности, дети до 12 лет на переднем сиденье должны ездить исключительно с использованием специального удерживающего устройства. На заднем же сиденье автокресло или автолюлька обязательны лишь для тех, кому меньше семи. Детям старше этого возраста можно пристегиваться одними ремнями. Однако безопасность маленьких пассажиров инструкциями ПДД не ограничивается.
Прежде всего, необходимо правильно выбрать автокресло, так как согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, удерживающее устройство в автомобиле снижает детскую смертность в авариях на 54%, а риск получить травму — на 70%. В этом деле избегайте полумер и не пытайтесь сэкономить на покупке бескаркасных кресел, бустеров и прочих дешевых и сомнительных приспособлений, которые согласно нашему спорному законодательству тоже можно считать удерживающими устройствами.