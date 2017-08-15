Как максимально обезопасить ребенка в автомобиле

Кресло желательно выбирать от известного производителя с зарекомендованной репутацией с обязательной маркировкой сертификации безопасности, которую вам обязан показать продавец. При выборе следует руководствоваться ростом и весом ребенка, учитывая соответствующие категории автокресел.

Система ISOFIX позволяет прочно закрепить удерживающее устройство к кузову машины, но, если такая опция в вашем авто вдруг отсутствует, постарайтесь максимально прочно зафиксировать кресло с помощью штатного ремня безопасности. В любом случае при установке, следует строго придерживаться прилагаемых инструкций. Обязательное условие: удерживающее устройство с младенцем младше 15 месяцев устанавливается так, чтобы малыш располагался лицом назад.

Причем такое кресло, направленное против хода машины, должно быть оборудовано опорной конструкцией, упирающейся в пол автомобиля, что обезопасит ребенка при фронтальном ударе и облегчит нагрузку на его шейный отдел позвоночника. На заднем диване безопасней всего устанавливать автокресло либо в центре, либо за водителем. Самый рискованный вариант — усадить ребенка на переднее пассажирское сидение рядом с рулевым.

Пристегивая детей, старайтесь, чтобы ремни безопасности были плотно затянуты, и имейте в виду: чем они дальше от тела малыша, тем будет более сильный удар при ДТП. Ни в коем случае не позволяйте детям во время движения снимать верхнюю часть ремня с плеча и просовывать его под руку — при столкновении это грозит серьезной травмой. Во время движения дети должны всегда оставаться на своих местах с плотно пристегнутыми ремнями.