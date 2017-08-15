Как максимально обезопасить ребенка в автомобиле

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Большинство водителей при перевозке детей в машине в соответствии с ПДД используют специальные удерживающие устройства — автокресло или автолюльку, фиксируя их с помощью ISOFIX. Но достаточно ли одной такой меры, чтобы полностью обезопасить ребенка в поездке?
Иван Флягин

Напомним, месяц назад вступили изменения в правилах перевозки детей в автомобиле. Теперь пункт 22.9 ПДД предусматривает что в машине, оснащенной ремнями безопасности, дети до 12 лет на переднем сиденье должны ездить исключительно с использованием специального удерживающего устройства. На заднем же сиденье автокресло или автолюлька обязательны лишь для тех, кому меньше семи. Детям старше этого возраста можно пристегиваться одними ремнями. Однако безопасность маленьких пассажиров инструкциями ПДД не ограничивается.

Прежде всего, необходимо правильно выбрать автокресло, так как согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, удерживающее устройство в автомобиле снижает детскую смертность в авариях на 54%, а риск получить травму — на 70%. В этом деле избегайте полумер и не пытайтесь сэкономить на покупке бескаркасных кресел, бустеров и прочих дешевых и сомнительных приспособлений, которые согласно нашему спорному законодательству тоже можно считать удерживающими устройствами.

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Кресло желательно выбирать от известного производителя с зарекомендованной репутацией с обязательной маркировкой сертификации безопасности, которую вам обязан показать продавец. При выборе следует руководствоваться ростом и весом ребенка, учитывая соответствующие категории автокресел.

Система ISOFIX позволяет прочно закрепить удерживающее устройство к кузову машины, но, если такая опция в вашем авто вдруг отсутствует, постарайтесь максимально прочно зафиксировать кресло с помощью штатного ремня безопасности. В любом случае при установке, следует строго придерживаться прилагаемых инструкций. Обязательное условие: удерживающее устройство с младенцем младше 15 месяцев устанавливается так, чтобы малыш располагался лицом назад.

Причем такое кресло, направленное против хода машины, должно быть оборудовано опорной конструкцией, упирающейся в пол автомобиля, что обезопасит ребенка при фронтальном ударе и облегчит нагрузку на его шейный отдел позвоночника. На заднем диване безопасней всего устанавливать автокресло либо в центре, либо за водителем. Самый рискованный вариант — усадить ребенка на переднее пассажирское сидение рядом с рулевым.

Пристегивая детей, старайтесь, чтобы ремни безопасности были плотно затянуты, и имейте в виду: чем они дальше от тела малыша, тем будет более сильный удар при ДТП. Ни в коем случае не позволяйте детям во время движения снимать верхнюю часть ремня с плеча и просовывать его под руку — при столкновении это грозит серьезной травмой. Во время движения дети должны всегда оставаться на своих местах с плотно пристегнутыми ремнями.

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Отправляясь в поездку, проконтролируйте, чтобы все предметы в салоне автомобиля были прочно зафиксированы, а в случае, если у вас кроссовер, универсал или хэтчбек, шторка багажного отделения должна быть плотно закрыта. Незакрепленный планшет, книга или бутылка с водой при столкновении автомобиля превращается в разрушительный тяжелый снаряд, способный в замкнутом пространстве убить не только ребенка. Что говорить о более увесистых предметах.

Кроме того, малолетних детей не следует кормить во время движения автомобиля, так как при любом резком ускорении или торможении они могут поперхнуться. И, конечно же, нелишним будет напомнить, что, располагая у детей у себя на коленях во время движения, родители превращаются в настоящих убийц, рискуя раздавить их собственным телом даже при резком торможении на незначительной скорости.

Недавно вступило в силу еще одно важное дополнение к ПДД (п. 12.8), которое касается безопасности маленьких пассажиров: «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица». Кстати в особых случаях за это могут привлечь к уголовной ответственности по статье 125 «Оставление в опасности».

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15 августа 2017
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