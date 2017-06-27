Что нужно обязательно проверить в машине перед поездкой

Обнаружив под машиной даже небольшое пятно на асфальте там, где его вчера при парковке не было, следует срочно отправиться в автосервис. Ведь даже очень маленькая течь может оказаться предвестником очень больших проблем.

Типичная ошибка многих даже опытных водителей — не обращать внимания на колеса перед поездкой. Подспущенная за время стоянки шина может окончательно сдуться во время езды. В результате вместо копеечного ремонта прокола вы «попадете» ка минимум на покупку нового колеса и, скорее всего, диска. Да и до аварии недалеко — со спущенным то колесом.

Далее садимся за руль и заводим мотор. Если после пуска на панели остался гореть какой-нибудь из индикаторов — поездку лучше отменить и заняться устранением неисправности. Если в этом смысле все нормально, оцениваем уровень топлива в баке — вдруг пора на заправку? После этого включаем ближний свет и «аварийку» и выходим из авто — чтобы проверить, горят ли все эти лампы. Работоспособность стопсигналов контролируем, глядя в зеркала заднего вида — их свет обычно отражается либо в оптике припаркованной сзади машины, либо от окружающих предметов. Расположение упомянутых выше зеркал заднего вида тоже следует проверить — вдруг какой-нибудь «добрый человек» их сложил проходя мимо? Далее, если все в порядке, можно блокировать для безопасности двери и трогаться в путь.