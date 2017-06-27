Что нужно обязательно проверить в машине перед поездкой

У опытного водителя, особенно из числа тех, кто начинал свою шоферскую карьеру на чем-то типа жигулевской «классики», «зубилы» или древней иномарки, «на подкорке выгравирован» специфический порядок действий, предшествующий выезду со стоянки. Ведь именно его применение в свое время позволяло надеяться, что добраться до пункта назначения удастся без фортелей техники. И сейчас, кода даже относительно недорогие машины становятся все более сложными с технической точки зрения и, соответственно, более ломучими, подобный «предстартовый ритуал» вновь становится актуальным делом.
Что же нужно обязательно делать водителю перед поездкой? Прежде всего, если машина стоит не в гараже, а во дворе или на стоянке, стоит обойти вокруг нее и внимательно осмотреть на предмет появившихся повреждений кузова. Любителей «притереть» чужую машину и скрыться от ответственности хватает. Если это произошло, поездку придется отложить как минимум, до момента оформления происшествия сотрудниками полиции. Убедившись, что за время стоянки никто вашу собственность не повредил, заглядываем под «ласточку». Вдруг из авто вытекает какая-нибудь жидкость? При этом совершенно не обязательно, чтобы под днищем оказалась многолитровая лужа.