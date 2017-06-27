Что нужно обязательно проверить в машине перед поездкой

nevsedoma.com.ua
Чтобы машина неожиданно не подвела вас в поездке (и особенно дальней), перед стартом следует выполнить несколько простых, но жизненно необходимых операций.
Максим Строкер

У опытного водителя, особенно из числа тех, кто начинал свою шоферскую карьеру на чем-то типа жигулевской «классики», «зубилы» или древней иномарки, «на подкорке выгравирован» специфический порядок действий, предшествующий выезду со стоянки. Ведь именно его применение в свое время позволяло надеяться, что добраться до пункта назначения удастся без фортелей техники. И сейчас, кода даже относительно недорогие машины становятся все более сложными с технической точки зрения и, соответственно, более ломучими, подобный «предстартовый ритуал» вновь становится актуальным делом.

Что же нужно обязательно делать водителю перед поездкой? Прежде всего, если машина стоит не в гараже, а во дворе или на стоянке, стоит обойти вокруг нее и внимательно осмотреть на предмет появившихся повреждений кузова. Любителей «притереть» чужую машину и скрыться от ответственности хватает. Если это произошло, поездку придется отложить как минимум, до момента оформления происшествия сотрудниками полиции. Убедившись, что за время стоянки никто вашу собственность не повредил, заглядываем под «ласточку». Вдруг из авто вытекает какая-нибудь жидкость? При этом совершенно не обязательно, чтобы под днищем оказалась многолитровая лужа.

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Обнаружив под машиной даже небольшое пятно на асфальте там, где его вчера при парковке не было, следует срочно отправиться в автосервис. Ведь даже очень маленькая течь может оказаться предвестником очень больших проблем.

Типичная ошибка многих даже опытных водителей — не обращать внимания на колеса перед поездкой. Подспущенная за время стоянки шина может окончательно сдуться во время езды. В результате вместо копеечного ремонта прокола вы «попадете» ка минимум на покупку нового колеса и, скорее всего, диска. Да и до аварии недалеко — со спущенным то колесом.

Далее садимся за руль и заводим мотор. Если после пуска на панели остался гореть какой-нибудь из индикаторов — поездку лучше отменить и заняться устранением неисправности. Если в этом смысле все нормально, оцениваем уровень топлива в баке — вдруг пора на заправку? После этого включаем ближний свет и «аварийку» и выходим из авто — чтобы проверить, горят ли все эти лампы. Работоспособность стопсигналов контролируем, глядя в зеркала заднего вида — их свет обычно отражается либо в оптике припаркованной сзади машины, либо от окружающих предметов. Расположение упомянутых выше зеркал заднего вида тоже следует проверить — вдруг какой-нибудь «добрый человек» их сложил проходя мимо? Далее, если все в порядке, можно блокировать для безопасности двери и трогаться в путь.

колеса, ремонт, техническое обслуживание
27 июня 2017
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