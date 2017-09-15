4 правила для быстрой и безопасной параллельной парковки

Такой способ стоянки так и называют — параллельным, и на городских улицах он используется чаще, чем перпендикулярный, когда машина ставится к бордюру задом либо передом. Еще один вариант встречается реже — диагональный, при котором автомобиль паркуется к обочине под углом.

Чтобы облегчить жизнь водителя, мировой автопром давно изобрел парктроники, камеры заднего вида и функцию автоматической парковки, которая уже доступна не только в премиальных моделях, но и в массовом сегменте. Автомобиль научился самостоятельно искать себе свободное место и заезжать туда с минимальным участием водителя. Однако подавляющее большинство наших автолюбителей в таком нелегком и ответственном деле не торопятся доверяться бездушной электронике и по-прежнему полагаются на свой глазомер. А ведь научиться быстро и безопасно парковаться — самое трудное в водительском ремесле, и даже редкий драйвер со стажем владеет таким навыком в полной мере. Что уж говорить о начинающих…

Так что в любом случае будет полезно освежить знания в этой сфере, поскольку умение правильно парковаться сохранит от повреждений не только ваш автомобиль, но и чужие, избавит улицы от лишних заторов, а также обеспечит дополнительное свободное пространство на городской парковке.