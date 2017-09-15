4 правила для быстрой и безопасной параллельной парковки

Фото: www.piercemcmanus.com
Согласитесь, в тесном мегаполисе с запруженными улицами и тотальным дефицитом свободного места уметь правильно и быстро парковаться обязан каждый, кто садится за руль. Иначе город встанет. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» напоминает о правилах парковки машины параллельно бордюру.
Иван Флягин

Такой способ стоянки так и называют — параллельным, и на городских улицах он используется чаще, чем перпендикулярный, когда машина ставится к бордюру задом либо передом. Еще один вариант встречается реже — диагональный, при котором автомобиль паркуется к обочине под углом.

Чтобы облегчить жизнь водителя, мировой автопром давно изобрел парктроники, камеры заднего вида и функцию автоматической парковки, которая уже доступна не только в премиальных моделях, но и в массовом сегменте. Автомобиль научился самостоятельно искать себе свободное место и заезжать туда с минимальным участием водителя. Однако подавляющее большинство наших автолюбителей в таком нелегком и ответственном деле не торопятся доверяться бездушной электронике и по-прежнему полагаются на свой глазомер. А ведь научиться быстро и безопасно парковаться — самое трудное в водительском ремесле, и даже редкий драйвер со стажем владеет таким навыком в полной мере. Что уж говорить о начинающих…

Так что в любом случае будет полезно освежить знания в этой сфере, поскольку умение правильно парковаться сохранит от повреждений не только ваш автомобиль, но и чужие, избавит улицы от лишних заторов, а также обеспечит дополнительное свободное пространство на городской парковке.

ГЛЯДИ В ОБА

Итак, если в стройном ряду машин, стоящих вдоль обочины, вы ищите свободное пространство чтобы пришвартоваться, убедитесь, что здесь это не запрещено и не забудьте включить поворотник.

Увидев пустое место, замедлите движение и постарайтесь визуально определить, уместится ли там ваше авто или нет (просто встаньте параллельно ему и посмотрите, умещается авто в проем или нет). Имейте в виду, даже если ваш глазомер убеждает вас, что пространства хоть и немного, но его хватает, адекватно оцените свои навыки: сумеете ли вы туда втиснуть свое транспортное средство? Не секрет — чем меньше места, тем трудней туда вписаться. При этом вы должны учитывать, что при параллельной парковке спереди и сзади вашей машины должны оставаться минимум 60 см свободного пространства. по версии экспертов ГИБДД, и не меньше 15 см — по мнению практикующих инструкторов по вождению. Иначе потом вам будет трудно вырулить со стоянки.

ЗАДНИЙ ХОД!

Прицелившись на вожделенный участок асфальта, не спешите форсировать его передом, ведь когда у движущейся машины управляемые колеса сзади, она становится более маневренной. Так что проследуете мимо свободного места и остановитесь строго параллельно впереди припаркованного автомобиля. При этом постарайтесь, чтобы ваша машина стояла максимально ровно по отношению к соседней. Интервал между ними должен быть не менее полуметра, приблизительно — на расстоянии вытянутой руки, а ее задние колеса должны располагаться примерно на одной линии с колесами вашего авто. Недостаточно ровное положение машины в начальной стадии парковки приведет к неправильному углу поворота при заезде, и в этом случае придется делать все заново.

СЧИТАЕМ ГРАДУСЫ

Далее следует включить заднюю скорость, убедиться, что за кормой нет никаких препятствий и начать медленно двигаться почти до упора выворачивая руль вправо. Выравнивайте колеса, когда автомобиль встанет на траекторию под углом приблизительно 45 градусов к обочине, и остановитесь, когда в боковом зеркале целиком не покажется стоящая сзади машина. Убедитесь, что правый угол вашего бампера не заденет передний автомобиль и, выворачивая руль влево, продолжайте медленное движение назад, выравнивая кузов по отношению к краю обочины и контролируя дистанцию с сзади стоящей машиной.

Ориентируйтесь при этом по заднему и боковым зеркалам. Если перед въездом на парковку штурвал недостаточно вывернут вправо, то ваш путь до заднего авто сократится, и вам не хватит места, чтобы выровнять свою машину. К тому же необходимо своевременно поменять траекторию движения, чтобы не притереться к бордюру. Постарайтесь встать по центру между двумя другими машинами, сохранив к ним одинаковое расстояние.

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

Если ваш глазомер убеждает вас на все сто, что места на парковке достаточно и вы сможете припарковаться передней частью, заезжайте туда «лицом» максимально близко к бордюру и сразу выворачиваете руль влево до тех пор, пока машина не встанет параллельно к краю дороги.

Конечно же, наличие в машине парктроников и камеры заднего вида облегчит вам этот процесс, но в любом случае навык парковки должен быть отточен по максимуму.

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15 сентября 2017
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