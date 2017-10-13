Как долго можно не менять масло в моторе

На самом деле, даже если вдвое превысить срок смены масла в моторе, ничего уж сильно страшного с ним не произойдет. Историй о том, как особо упертые автовладельцы не меняли масло в машине по 100 000 и больше километров пробега не меняли масло и машина при этом ездила, известно предостаточно. Моторное масло при этом превращалось в грязно-бурый «крем», однако машина, повторимся, продолжала ездить.

Оговоримся, правда, что речь в подобных случаях шла о старых бензиновых атмосферных моторах, известных своей выносливостью. С современными мощными турбированными моторчиками малого объема подобный фокус вряд ли пройдет. По крайней мере, но о каких подобных масляных экспериментах на данный момент нам слышать не приходилось.

Напомним, что основные функции моторного мала следующие: уменьшение трения, отвод тепла, защита от коррозии внутренних поверхностей мотора, удаление нагара и прочих отложений, удаление продуктов износа в трущихся частях. Что же происходит, когда масло «стареет», то есть теряет большую часть своих изначальных свойств? Прежде всего, ухудшаются его способность смазывать трущиеся части. Это приводит к увеличению трения между движущимися частями. Из-за этого растут нагрузки на узлы двигателя, увеличивая вероятность физической поломки. Повышенное трение означает перегрев и увеличение расхода топлива.