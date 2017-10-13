Как долго можно не менять масло в моторе

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Автопроизводители и компании-«масленщики» пугают нас всяческими техническими ужасами, грозящими при несвоевременной смене масла. Так ли все страшно в реальности?
Максим Строкер

На самом деле, даже если вдвое превысить срок смены масла в моторе, ничего уж сильно страшного с ним не произойдет. Историй о том, как особо упертые автовладельцы не меняли масло в машине по 100 000 и больше километров пробега не меняли масло и машина при этом ездила, известно предостаточно. Моторное масло при этом превращалось в грязно-бурый «крем», однако машина, повторимся, продолжала ездить.

Оговоримся, правда, что речь в подобных случаях шла о старых бензиновых атмосферных моторах, известных своей выносливостью. С современными мощными турбированными моторчиками малого объема подобный фокус вряд ли пройдет. По крайней мере, но о каких подобных масляных экспериментах на данный момент нам слышать не приходилось.

Напомним, что основные функции моторного мала следующие: уменьшение трения, отвод тепла, защита от коррозии внутренних поверхностей мотора, удаление нагара и прочих отложений, удаление продуктов износа в трущихся частях. Что же происходит, когда масло «стареет», то есть теряет большую часть своих изначальных свойств? Прежде всего, ухудшаются его способность смазывать трущиеся части. Это приводит к увеличению трения между движущимися частями. Из-за этого растут нагрузки на узлы двигателя, увеличивая вероятность физической поломки. Повышенное трение означает перегрев и увеличение расхода топлива.

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Со временем масло начинает густеть и хуже отводить тепло. Это также ведет к перегреву мотора. В особо запущенных случаях моторное масло густеет настолько, что может выдавливать сальники и уплотнения. «Пробоина» такого рода может привести к утечке любриканта, масляному голоданию двигателя и его фатальную потомку по этой причине. Пакет присадок, изначально содержащийся в масле, не бесконечен.

Рано или поздно порция веществ и соединений, входящих него, иссякнет и всевозможная неприятная химия, возникающая в процессе сгорания топлива, начнет безнаказанно оседать и в камере сгорания, и в масляных каналах, засоряя их и еще сильнее ухудшая условия смазывания.

Повышенной трение, о котором говорилось выше, спровоцирует ускоренный износ металла и появление дополнительных частиц стружки в масле. Какое-то время масляный фильтр будет справляться с их отловом, но в конце концов его ресурс тоже иссякнет и стружка станет беспрепятственно и во все больших объемах гулять по системе смазки, выступая в роли абразива и усугубляя масштабы износа в трущихся парах. В конце концов, если не менять масло в моторе, он просто заклинит. И чем современнее двигатель, тем быстрее для него наступит этот момент.

ремонт, техническое обслуживание, мототехника, моторное масло
13 октября 2017
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