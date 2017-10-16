Почему считается, что после 100 000 км пробега машину нужно продавать

После 100 000 машину нужно обязательно продавать, иначе проблем не оберешься! Кто именно запустил в шоферскую среду эту «народную мудрость» уже неизвестно. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле?
Максим Строкер

Все таки есть какая-то магия в этом рубеже жизни авто — 100 000 километров пробега! С этой точки зрения не неудивительно, что именно к ней «привязана» бытующая среди автовладельцев уверенность в неизбежном наступлении некого срока, после которого машина обязательно превращается в хлам на колесах. Поэтому нужно успеть избавиться от авто до наступления этого «часа икс». На самом деле связывать именно 100-тысячный пробег с критическим моментом в ресурсе авто это одновременно и правильно, и не правильно. Тут следует вспомнить, что, как правило, у многих машин ближе к пробегу в 100 000 км. автотопроизводитель предусматривает затратные ТО. Например, замену приводов ГРМ, замену жидкости в АКП, замену многих расходников в подвеске, приводах колес, и прочие достаточно дорогостоящие работы.

Особенно если производить их в сервис-центре официального дилера по тамошним безумным расценкам! Об этой тонкости в обслуживании машин известно уже давно. Поэтому «хитрые» автовладельцы, чтобы не тратиться на дорогостоящие ТО стараются продавать свои машины раньше и, тем самым, перекинуть ремонтные проблемы и расходы с ними связанные на нового владельца машины. Добавила жизни этому поверью и маркетинговая политика некоторых автопроизводителей. В последние годы ряд марок, торгующих в России установил гарантийный срок на свои машины на уровне пять лет или 100 000 км. пробега. Естественно, что по достижении этих цифр на одометре владелец такой машины постарается ее немедленно продать.

Мало ли, что там в ней может сломаться, а когда гарантия уже не действует, чинить поломки за свой счет не каждому хочется. Но чем современнее модель машины, чем технологичней ее конструкция, тем менее справедливо «примета 100 000 пробега». Новейшие технологии и все нарастающее засилье электроники стремительно уменьшают реальную надежность современных легковушек. Для автопроизводителя главное при создании машины — чтобы она с минимальным количеством рекламаций со стороны владельца отъездила гарантийный период, а дальше — пусть хоть рассыпется. И чем быстрее она это сделает, тем быстрее ее хозяин придет в автосалон за новым авто. То есть надежность авто для них — дело десятое.

А между тем у той же BMW для российского рынка гарантийный срок таков, что среднестатистический владелец проезжает в течение его не более 50 000 км. пробега. Получается, что баварские машины превращаются в хлам не через 100 000 км., а гораздо раньше? Весь мировой автопром идет по пути повального уменьшения объема моторов вплоть до одного литра и переходит на роботизированные трансмиссии. Не секрет, что эти «роботы» частенько не доживают даже до окончания заводской гарантии, не говоря уже о 100-тысячном пробеге. Таким образом, утверждение, что машина после 100 000 км пробега хлам и ее нужно продавать устарело. Для многих из современных авто эту планку можно смело понижать до 60 000 или даже 50 000 километров.

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16 октября 2017
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