Почему считается, что после 100 000 км пробега машину нужно продавать

Все таки есть какая-то магия в этом рубеже жизни авто — 100 000 километров пробега! С этой точки зрения не неудивительно, что именно к ней «привязана» бытующая среди автовладельцев уверенность в неизбежном наступлении некого срока, после которого машина обязательно превращается в хлам на колесах. Поэтому нужно успеть избавиться от авто до наступления этого «часа икс». На самом деле связывать именно 100-тысячный пробег с критическим моментом в ресурсе авто это одновременно и правильно, и не правильно. Тут следует вспомнить, что, как правило, у многих машин ближе к пробегу в 100 000 км. автотопроизводитель предусматривает затратные ТО. Например, замену приводов ГРМ, замену жидкости в АКП, замену многих расходников в подвеске, приводах колес, и прочие достаточно дорогостоящие работы.

Особенно если производить их в сервис-центре официального дилера по тамошним безумным расценкам! Об этой тонкости в обслуживании машин известно уже давно. Поэтому «хитрые» автовладельцы, чтобы не тратиться на дорогостоящие ТО стараются продавать свои машины раньше и, тем самым, перекинуть ремонтные проблемы и расходы с ними связанные на нового владельца машины. Добавила жизни этому поверью и маркетинговая политика некоторых автопроизводителей. В последние годы ряд марок, торгующих в России установил гарантийный срок на свои машины на уровне пять лет или 100 000 км. пробега. Естественно, что по достижении этих цифр на одометре владелец такой машины постарается ее немедленно продать.