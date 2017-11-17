Зачем нужен «плавник» на крыше машины

В привычном виде «акулий плавник» (Shark Fin) появился на премиальных моделях, а сейчас такая роскошь стала обычным делом и на наших «Ладах». Однако нечто подобное можно было видеть еще в тридцатые годы прошлого века на старых спорткарах — например, советском ГАЗ-А-Спорт или чешских Tatra Т77 и Т85. По мнению конструкторов такой элемент на крыше автомобиля служил аэродинамическим килем и способствовал обретению машиной дополнительной устойчивости. Да и выглядело это по тем временам впечатляюще.
Уже в середине 1950-х мировой автопром захлестнула волна автомобильного дизайна, известного как «детройтское барокко» или «плавниковый стиль». Ветер дул из-за океана, где новые модели стремительно обрастали остроконечными хвостовыми килями, напоминающими авиационное оперение. Автомобили растягивались в длину и превращались в ракеты. Мода на плавники просочилась через железный занавес, и в 1958 году в СССР выпустили знаменитый ГАЗ-13 «Чайка», а в 1959 — ЗИЛ-111 с характерным оформлением экстерьера.