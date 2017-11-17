Зачем нужен «плавник» на крыше машины

Фото www.maxabout.com
Такая изящная деталь, как гребешок на макушке автомобиля, выглядит оригинально, и, несмотря на миниатюрный размер, вносит в образ агрессивные нотки. Однако одними декоративными функциями она не ограничивается.
Иван Флягин

В привычном виде «акулий плавник» (Shark Fin) появился на премиальных моделях, а сейчас такая роскошь стала обычным делом и на наших «Ладах». Однако нечто подобное можно было видеть еще в тридцатые годы прошлого века на старых спорткарах — например, советском ГАЗ-А-Спорт или чешских Tatra Т77 и Т85. По мнению конструкторов такой элемент на крыше автомобиля служил аэродинамическим килем и способствовал обретению машиной дополнительной устойчивости. Да и выглядело это по тем временам впечатляюще.

Уже в середине 1950-х мировой автопром захлестнула волна автомобильного дизайна, известного как «детройтское барокко» или «плавниковый стиль». Ветер дул из-за океана, где новые модели стремительно обрастали остроконечными хвостовыми килями, напоминающими авиационное оперение. Автомобили растягивались в длину и превращались в ракеты. Мода на плавники просочилась через железный занавес, и в 1958 году в СССР выпустили знаменитый ГАЗ-13 «Чайка», а в 1959 — ЗИЛ-111 с характерным оформлением экстерьера.

К середине 1960-х мода на «аэростиль» в мировом автопроме практически сошла на нет, но у нас он свирепствовал еще десятилетия.

В настоящее время штатный «акулий плавник» на крыше автомобиля стал жизненно важным «органом», выполняющим функцию полноценной комбинированной антенны, которая принимает не только радиоволны, но также GPS, GSM и ТВ-сигналы. Внутри кожуха спрятаны антенный кабель и плато усилителя. В отличие от других внешних антенн, «плавник» менее подвержен повреждению во время портальной мойки, а также не так сильно привлекает внимание вандалов, как, например, штыревая или телескопическая разновидности.

Кроме того, он настолько приглянулся автолюбителям, что его готовы устанавливать на автомобиль просто в качестве декоративного элемента. В настоящее время в продаже можно выбрать плавник-пустышку любой формы и размера, а также самых разнообразных цветов. Устанавливается деталь примитивно просто — с помощью двустороннего скотча. Если речь не идет о споркарах, то о ее аэродинамических функциях вряд ли уместно говорить всерьез.

запчасти, комплектующие, аксессуары, техническое обслуживание, история
17 ноября 2017
1386
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы