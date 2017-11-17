Зачем нужен «плавник» на крыше машины

К середине 1960-х мода на «аэростиль» в мировом автопроме практически сошла на нет, но у нас он свирепствовал еще десятилетия.

В настоящее время штатный «акулий плавник» на крыше автомобиля стал жизненно важным «органом», выполняющим функцию полноценной комбинированной антенны, которая принимает не только радиоволны, но также GPS, GSM и ТВ-сигналы. Внутри кожуха спрятаны антенный кабель и плато усилителя. В отличие от других внешних антенн, «плавник» менее подвержен повреждению во время портальной мойки, а также не так сильно привлекает внимание вандалов, как, например, штыревая или телескопическая разновидности.

Кроме того, он настолько приглянулся автолюбителям, что его готовы устанавливать на автомобиль просто в качестве декоративного элемента. В настоящее время в продаже можно выбрать плавник-пустышку любой формы и размера, а также самых разнообразных цветов. Устанавливается деталь примитивно просто — с помощью двустороннего скотча. Если речь не идет о споркарах, то о ее аэродинамических функциях вряд ли уместно говорить всерьез.