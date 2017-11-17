Опасно ли для мотора ездить с полупустым топливным баком

С давних пор, когда в нашей стране лучшей машиной всех времен и народов была жигулевская «классика», считается, что ездить на остатках топлива в баке — жутко вредно для машины. Насколько верно это утверждение сейчас?
Максим Строкер

Для ответа на вопрос «опасен ли полупустой бак», нужно, прежде всего, разобраться как бензин попадает из него в двигатель. Место забора топлива непосредственно в магистраль бензонасоса располагают в самой нижней точке бака, как правило в специальном углублении-колодце, где бензин или дизтопливо останется даже тогда, когда весь запас горючего уже иссякнет. Это обстоятельство в принципе ломает представления многих автовладельцев, что когда топливо подходит к концу бензонасос начинает «сосать грязь со дна» в систему впрыска. На самом деле топливный насос всегда забирает топливо «со дна».

Многие автовладельцы наслышаны, что помимо грязи и отложений в придонной части бензобака скапливается еще и вода. Она, вроде как, попадает в него либо через горловину, либо через систему вентиляции — вместе с сырым воздухом. То есть, чем больше в баке свободный от топлива объем, тем больше туда попадает паров воды, которые потом конденсируются и, в конце концов, скапливаются на самом дне емкости — потому как плотность воды выше, чем у бензина. По этой логике, если постоянно ездить с полупустым баком, в нем со временем из воздуха сконденсируется изрядное количество воды. Она будет болтаться где-то в самой нижней точке емкости. То есть в там, где собственно, и происходит забор топлива — если вспомнить описанные в начале этой заметки конструктивные особенности всех бензобаков. Получается, что вода в любом случае сразу же всосется в топливопровод — что при полном баке, что при практически пустом.

И, раз уж мы заговорили о воде, многие автомобилисты уверены, что попав однажды в бензобак, она запускает там процесс коррозии стенок. Частички ржавчины, опять же, скапливаются на дне емкости и когда бензина становится мало, попадают в топливопровод — засоряя фильтры и форсунки. Это отчасти правда. Но только на тех машинах, где бензобак металлический, а не пластиковый, как на большинстве современных легковушек. Пластмасса то, как известно, не ржавеет. Справедливости ради заметим, что многие автовладельцы понимают «притянутость за уши» опасность «грязной проблемы» при езде «на лампочке».

Но их волнует другая опасность: вдруг при малом количества топлива в баке бензонасос начнет всасывать воздух. Поскольку его механизм смазывается и охлаждается прокачиваемым через него горючим, пустая топливная магистраль чуть ли не равносильна гибели насоса. В этом смысле, на самом деле, тоже не стоит особо паниковать. Автопроизводитель обычно еще на этапе проектирования машины понимает, что в случае ДТП она может перевернуться (при этом, кстати, бензонасос начинает забирать воздух) и если его сразу же при этом не остановить, то прокачка остатков бензина в поврежденный моторный отсек может привести еще и к пожару. Поэтому когда бензонасос «обсыхает» автомобильная электроника его немедленно выключает. Эта система, в принципе, может считаться еще и своеобразной «защитой от дурака», которая предотвращает выход из строя этого узла из-за того, что хозяин не удосужился вовремя дозаправить машину.

бензин, цены на топливо, мототехника, дизельное топливо
17 ноября 2017
1221
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы