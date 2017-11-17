Опасно ли для мотора ездить с полупустым топливным баком

Для ответа на вопрос «опасен ли полупустой бак», нужно, прежде всего, разобраться как бензин попадает из него в двигатель. Место забора топлива непосредственно в магистраль бензонасоса располагают в самой нижней точке бака, как правило в специальном углублении-колодце, где бензин или дизтопливо останется даже тогда, когда весь запас горючего уже иссякнет. Это обстоятельство в принципе ломает представления многих автовладельцев, что когда топливо подходит к концу бензонасос начинает «сосать грязь со дна» в систему впрыска. На самом деле топливный насос всегда забирает топливо «со дна».

Многие автовладельцы наслышаны, что помимо грязи и отложений в придонной части бензобака скапливается еще и вода. Она, вроде как, попадает в него либо через горловину, либо через систему вентиляции — вместе с сырым воздухом. То есть, чем больше в баке свободный от топлива объем, тем больше туда попадает паров воды, которые потом конденсируются и, в конце концов, скапливаются на самом дне емкости — потому как плотность воды выше, чем у бензина. По этой логике, если постоянно ездить с полупустым баком, в нем со временем из воздуха сконденсируется изрядное количество воды. Она будет болтаться где-то в самой нижней точке емкости. То есть в там, где собственно, и происходит забор топлива — если вспомнить описанные в начале этой заметки конструктивные особенности всех бензобаков. Получается, что вода в любом случае сразу же всосется в топливопровод — что при полном баке, что при практически пустом.