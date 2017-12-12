Почему для машины оттепель опаснее морозов

Если спросить типичного автолюбителя, что он выберет, морозную погоду или оттепель, то большинство, скорее всего, предпочтет хоть какое тепло вместо стужи. Это вполне объяснимо: в мороз и запуск двигателя может быть затруднен, салон долго прогревается, машину от снега и льда приходится очищать и т. п. Однако, в ходе эксплуатации машины зимой при околонулевых температурах для нее возникают куда более глобальные проблемы. Прежде всего заметим, что чаще всего во время оттепели выше нуля воздух прогревается преимущественно днем, а по ночам температура все равно падает в отрицательную зону.

Эти колебания, прежде всего, сказываются на коррозионной стойкости узлов машины. Поверхность ЛКП, на самом деле, представляет собой совокупность микровпадин и бугорков. А в процессе эксплуатации на нем появляются и относительно крупные трещины. Во время дневного потепления в них оказывается вода, которая замерзает с приходом ночного холода. Это способствует их углублению и превращаются в очаги коррозии. Тем более, что металл «гниет» именно при положительной температуре, а не при отрицательной. Получается, что нормальная, морозная зима без «плюса» на улице с точки зрения сохранности кузова от ржавчины гораздо предпочтительнее.

Повышенная влажность воздуха во время оттепели означает, что каждый раз при опустошении топливного бака туда вместе с атмосферным воздухом проникают пары воды.