Почему для машины оттепель опаснее морозов

Зима, превратившаяся сейчас в череду потеплений и похолоданий, стала гораздо более опасным для автотехники временем года чем раньше. Хотя, на первый взгляд может показаться обратное.
Максим Строкер

Если спросить типичного автолюбителя, что он выберет, морозную погоду или оттепель, то большинство, скорее всего, предпочтет хоть какое тепло вместо стужи. Это вполне объяснимо: в мороз и запуск двигателя может быть затруднен, салон долго прогревается, машину от снега и льда приходится очищать и т. п. Однако, в ходе эксплуатации машины зимой при околонулевых температурах для нее возникают куда более глобальные проблемы. Прежде всего заметим, что чаще всего во время оттепели выше нуля воздух прогревается преимущественно днем, а по ночам температура все равно падает в отрицательную зону.

Эти колебания, прежде всего, сказываются на коррозионной стойкости узлов машины. Поверхность ЛКП, на самом деле, представляет собой совокупность микровпадин и бугорков. А в процессе эксплуатации на нем появляются и относительно крупные трещины. Во время дневного потепления в них оказывается вода, которая замерзает с приходом ночного холода. Это способствует их углублению и превращаются в очаги коррозии. Тем более, что металл «гниет» именно при положительной температуре, а не при отрицательной. Получается, что нормальная, морозная зима без «плюса» на улице с точки зрения сохранности кузова от ржавчины гораздо предпочтительнее.

Повышенная влажность воздуха во время оттепели означает, что каждый раз при опустошении топливного бака туда вместе с атмосферным воздухом проникают пары воды.

Которая потом там и остается. О «пользе» воды в бензине или дизтопливе, полагаем, дополнительно рассказывать никому не нужно. Из-за нее автовладелец с большой вероятностью может впоследствии «испытать радость», обнаружив замерзшую топливную магистраль или вышедший из строя бензонасос.

Одно дело, ездить под летним дождем, когда на асфальте практически чистая вода и совсем другое — неделями и месяцами колесить по грязной жиже, которая покрывает дороги во время зимних оттепелей.

Постоянное присутствие абразива (песка и грязи) в тормозных механизмах ведет к скоропостижному износу не только тормозных колодок, но и дисков. А ведь далеко не каждый автовладелец готов к замене тормозных дисков с такой же частотой, что и колодки. Заметим, что насыщенная грязью пульпа с проезжей части именно в оттепели наносит максимальный урон и автомобильным стеклам. Из-за нее в ускоренном темпе покрываются микроцарапинами и мутнеют фары головного света.

Точно такой же механизм дополнительного износа действует и на лобовое стекло — «дворники» постоянно растирают песчинки по его поверхности. Вот и получается, что морозная снежная погода для машины куда предпочтительнее. А чтобы из-за мороза не было проблем с запуском двигателя достаточно заливать в него правильное масло, следить за состоянием аккумулятора и свечей зажигания (или накаливания у дизелей).

подержанные авто, ремонт, зимние шины
12 декабря 2017
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