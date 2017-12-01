Что поможет при заносе на зимней дороге

trktvs.info
Зимой нештатная ситуация в процессе езды более вероятна из-за снега и льда на проезжей части. Можно ли выйти без потерь из подобной передряги, используя лишь советы опытных водителей или начитавшись контраварийных рассказов в интернете?
Максим Строкер

Каждый год наступление полноценной климатической зимы сопровождается появлением массы свежих видеороликов в интернете, на которых машины на проезжей скользят, уходят в занос, кружатся и вылетают в кювет. Очень часто подобные «киношедевры» сопровождаются пояснениями авторов изобилующих эпитетами «внезапно», «неожиданно», «подвела резина» и т. п. Но стоит присмотреться повнимательней к происходящему в таком ролике и понимаешь, что автор «мягко говоря» неадекватен ситуации на дороге.

Например, мы видим в кадре, еще задолго до аварии, капот машины «гуляет» вправо-влево относительно направления движения авто. Но водитель не обращает на это внимания и продолжает, как ни в чем ни бывало, давить на педаль газа. И вскоре «неожиданно» (но только для автора ролика) автомобиль начинает крутить и он уходит в заснеженный кювет или влетает во встречный транспорт. Или другая ситуация. Присыпанная снегом трасса, машина с регистратором идет с вполне адекватной дорожным условиям скоростью. Впереди намечается плавный поворот и водитель благоразумно, как ему кажется, нажимает на тормоз — чтобы сбросить скорость!

50.mchs.gov.ru

Это немедленно приводит к «внезапному» заносу кормы и последующему улету авто в кювет. Или вообще, на прямой дороге, машина чуть-чуть цепляет правыми колесами снежную кашицу на обочине и ее начинает плавно тянуть вбок. Что делает водитель? Правильно: бросает газ и принимается судорожно дергать рулем в разные стороны, в результате чего машина «неожиданно» отправляется в неуправляемый полет. После просмотра роликов с подобным содержанием удивление вызывает отнюдь не поведение водителей, а нечто совершенно иное.

Поразительно, но почему-то принято считать, будто героям этих роликов можно дать десяток советов касательно приемов конраварийного вождения и они после этого смогут безопасно ездить. Иначе с какой целью ежегодно пишутся и публикуются в интернете и печатных СМИ десятки статей на эту тему? Авторы этих опусов на полном серьезе пытаются донести до наивного читателя, что именно нужно делать с педалью газа и в какую сторону поворачивать руль в случае «сноса передней оси». Или занудно описывают тонкости контрруления при заносе на заднем приводе.

50.mchs.gov.ru

Тут уже не важно даже то обстоятельство, что большинство из этих «знатоков-советчиков» сами то умеют исполнять подобные приемы, лишь преимущественно в собственном воображении. Самый смех (печальный в данном случае) в том, что бесполезно и даже опасно обучать чему-то контраварийному человека, который не в состоянии адекватно определить безопасную скорость для конкретных дорожных условий и конкретной машины.

Точно также бессмысленно толковать о каких-то приемах вождения с гордым обладателем водительского удостоверения, который на нештатную ситуацию автоматически реагирует лишь единственным возможным для него образом — бросив все педали и вцепившись мертвой хваткой в руль. Надо признать, что в данный момент на российских дорогах таких водителей — большинство. Поэтому им и тем, в кого они врежутся в уже начавшемся заносе не поможет ничего. К сожалению.

авария
1 декабря 2017
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