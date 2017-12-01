Что поможет при заносе на зимней дороге

Каждый год наступление полноценной климатической зимы сопровождается появлением массы свежих видеороликов в интернете, на которых машины на проезжей скользят, уходят в занос, кружатся и вылетают в кювет. Очень часто подобные «киношедевры» сопровождаются пояснениями авторов изобилующих эпитетами «внезапно», «неожиданно», «подвела резина» и т. п. Но стоит присмотреться повнимательней к происходящему в таком ролике и понимаешь, что автор «мягко говоря» неадекватен ситуации на дороге.

Например, мы видим в кадре, еще задолго до аварии, капот машины «гуляет» вправо-влево относительно направления движения авто. Но водитель не обращает на это внимания и продолжает, как ни в чем ни бывало, давить на педаль газа. И вскоре «неожиданно» (но только для автора ролика) автомобиль начинает крутить и он уходит в заснеженный кювет или влетает во встречный транспорт. Или другая ситуация. Присыпанная снегом трасса, машина с регистратором идет с вполне адекватной дорожным условиям скоростью. Впереди намечается плавный поворот и водитель благоразумно, как ему кажется, нажимает на тормоз — чтобы сбросить скорость!