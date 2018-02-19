Как выбрать правильный «пускач» для автомобиля

Фото avtovzglyad.ru
Если вы думаете, что зима на исходе, и основные сезонные проблемы позади, то сильно ошибаетесь. Так, синоптики обещают сильные холода не только в феврале, но и в марте. А значит, для многих автовладельцев существует риск не завести машину и в самый неподходящий момент встать на прикол. Решить проблему без поиска доброхота, согласного вас «прикурить» или потаскать на «галстуке» могут пуско-зарядные устройства (ПЗУ) или, как их еще называют, jump-стартеры.
Мирон Горин

Такие устройства пользуются на нашем рынке довольно неплохой популярностью. Востребованность, практичность и привлекательный дизайн этих электронных приборов во многом способствовали тому, что они сегодня однозначно закрепили за собой статус аксессуаров, которые часто приобретают не столько для себя, сколько в качестве подарков друзьям-автомобилистам.

Оно и понятно — каждый комплект автономного ПЗУ, помимо компактного энергоемкого источника питания, содержит набор адаптеров, позволяющих в походных условиях пополнить емкость батарей у самых разных гаджетов, будь то смартфон, планшет, ноутбук или персональный навигатор. Что касается автомобильного применения, то в комплектах предусмотрены мощные провода с «крокодилами», предназначенными для прямого подсоединения к штатному аккумулятору. Кратковременный пусковой ток, выдаваемый таким ПЗУ, может достигать нескольких сот Ампер, что позволяет запустить двигатель даже при сильно разряженной автомобильной батарее (АКБ).

Аппаратура для тестирования ПЗУ.

Отмеченный выше спектр возможностей, особенно в части автомобильного применения, декларируется практически каждым производителем jump-стартеров. Однако, как показывает наш опыт тестирования подобных приборов, их реальные показатели на практике часто не соответствуют заявленным, а отдельные аппараты и вовсе оказываются неработоспособными. Данный факт в очередной раз был подтвержден итогами сравнительного теста, который эксперты портала «АвтоВзгляд» провели пару недель назад совместно с коллегами из портала «Автопарад».

В этот раз в испытаниях участвовали наиболее мощные (от каждого бренда-участника) модели ПЗУ с заявленным номинальным пусковым током не менее 300 А и пиковым током не менее 600 А. Для чистоты эксперимента все устройства приобретались единовременно в одном месте, а именно в интернет-магазине ТопРадар.ру. В итоге удалось подобрать шесть образцов: SolarStarter 18000, Carku E-Power-21, Atom 18, RoyPow J18, Berkut JSL-18000 и Hummer H1. Энергоемкость первых пяти устройств одинакова и составляет 66,6 Вт*ч. Что касается Hummer H1, то у него данный параметр чуть ниже — 55,5 Вт*ч, зато заявленный пусковой ток едва ли не самый высокий — до 800 А!

Немного о методике

Для практического сравнения этих jump-стартеров мы проработали методику теста, которую постарались максимально полно привязать к их автомобильному применению. Согласно данной методике предусматривалось два этапа испытаний. На первом этапе каждый участник должен был обеспечить 5-секундный условный пуск единым номинальным током 300 А. Данная процедура, имитирующая реальные условия эксплуатации ПЗУ, проводилась с помощью специального разрядного тестера TBP-500.

Затем, если первичное тестирование оказывалось удачным и уровень заряда ПЗУ, фиксируемый встроенными индикаторами, составлял не менее 75%, приступали ко второму этапу. В ходе этого, более экстремального, тестирования оценивался уже максимальный пусковой ток, который в течении пяти секунд могло выдать конкретное ПЗУ при минимально возможном сопротивлении нагрузки разрядного тестера. Для справки: сам этот прибор может «прокачать» через себя мощный ток силой до 500 А.

Забегая вперед, проговоримся: половина проверенных нами устройств до второго этапа испытаний так и не дотянула. Более того, пара образцов сошла с дистанции уже на первом этапе. Об этом подробнее расскажем ниже, а пока отметим, что, помимо исследования пусковых свойств jump-стартеров, в ходе тестирования эксперты проводили также сопоставление их ценовых, эргономических и конструктивных особенностей. Все это позволило в итоге составить своеобразный рейтинг проверенных ПЗУ, согласно которому всех участников можно разделить на три группы — лидеров, середнячков и аутсайдеров. С последних, как водится, и начнем «разбор полетов».

Кто есть кто

Итак, в группе аутсайдеров, занявших в нашем рейтинге 6-е и 5-е места, оказались изделия SolarStarter 18000 и Atom 18, соответственно. Судите сами — далеко не самый экстремальный тест первого этапа, имитирующий условия реального применения данных устройств в автомобиле, оба этих аппарата фактически провалили.

Аутсайдеры теста автономных ПЗУ. С своей задачей они не справились.

В частности, у модели SolarStarter 18000 при подключении нагрузки попросту перегорел модуль защиты. Причем случилось это при рабочем токе силой всего 280 А, хотя номинал заявлен на уровне 300А!

Второй образец, Atom 18, отработал под контрольной 300-амперной токовой нагрузкой лишь пару секунд, после чего отключился, а его емкость, если судить по индикаторам, упала до минимума. Использовать его далее не представлялось возможным. Вывод очевиден — реальные параметры пускового тока у обоих упомянутых выше образцов-аутсайдеров не соответствуют заявленным.

Между небом и землей

Теперь о середнячках. Эту группу также составили два аппарата — RoyPow J18, занявший третье место, и Hummer H1 (четвертая позиция в рейтинге). В общем и целом оба эти аппарата наглядно доказали свою состоятельность в части автомобильной применимости, хотя у каждого имеются некоторые эксплуатационные огрехи.

Эти автономные ПЗУ заняли по итогам теста третье и четвертое место соответственно.

Так, например, RoyPow J18 успешно прошел оба цикла испытаний, продемонстрировав на втором этапе максимальный пусковой ток 383 А. Что конкретно не понравилось экспертам в этом устройстве, так это крайне неудобная кнопка включения аварийного режима, добраться до которой можно лишь с помощью скрепки или иголки. Чтобы включить такую встроенную «аварийку» на морозе, придется изрядно повозиться, а если не включишь — ПЗУ не сработает.

Что касается модели Hummer H1, то с ней экспертам так и не удалось выполнить запланированный 5-секундный условный пуск. Выяснилось, что максимальная длительность контрольного разряда током в 300 А составила всего 3 секунды. Эксперты предположили, что причина кроется в алгоритме работы самого устройства, схема которого, с целью защиты от перегрева, намеренно ограничивает длительность пускового разряда своей батареи тремя секундами.

ПЗУ Carku E-Power-21 – на втором месте.

Косвенно это подтверждает и тот факт, что даже 3-секундный разряд током в 300 А разогрел минусовой зажим «хаммера» до такой степени, что немного расплавил на нем пластик. Кстати, именно поэтому эксперты не стали подвергать Hummer H1второму, более экстремальному этапу тестирования. Главное, мы убедились в том, что данное ПЗУ работает и, к тому же, довольно экономно расходует накопленный заряд — его емкость после первого этапа испытаний не опустилась ниже 75%.

Кто в лидерах

Наконец, поговорим о лидирующем тандеме, представленном изделиями популярных брендов Carku и Berkut. К слову, оба этих бренда не первый раз завоевывают призовые места в сравнительных испытаниях, и нынешний тест не стал исключением.

Если говорить конкретно о моделях Carku E-Power-21 и Berkut JSL-18000, то, судя даже по одним внешним признакам, изготовлены они на одном и том же заводе. Этим можно объяснить и сходство основных электрических показателей, например, энергоемкости, заявленных значений номинального и пикового пускового тока, а также примерное равенство максимального тока (под 400 А), измеренного на разрядном тестере.

Berkut JSL-18000 - победитель теста среди автономных ПЗУ.

С точки зрения функционала и Carku, и Berkut не вызвали у экспертов каких-либо нареканий, хотя по отдельным эксплуатационным моментам они сделали определенные ремарки. В основном они относились к конструкции крокодилов и крепления на них силовых кабелей. По мнению экспертов, у Berkut JSL-18000 эти элементы имеют более надежное исполнение, чем у Carku E-Power-21.

В частности, у «беркута» губки зажимов имеют между собой паяное соединение мощным проводом, сам зажим также имеет паяное соединение с силовым кабелем. У Carku аналогичные соединения сделаны на клепаных коаксиальных стыках или же с помощью винтов соответственно. Кроме того, крокодилы у Berkut имеют больший угол захвата, что облегчает их крепеж на автомобильном АКБ. Последнее особенно важно при подсоединении кабеля ПЗУ к громоздкому терминалу плюсовой клеммы.

В итоге, с учетом выявленных конструктивных особенностей аппаратов, а также их стоимости, эксперты присудили устройству Berkut JSL-18000 первое место, а его аналогу Carku E-Power-21 — второе.

Сводная таблица.

Основные заявленные показатели всех шести проверенных нами автономных ПЗУ, а также результаты их тестирования, касающиеся автомобильной применимости, отображены в сводной таблице. Надеемся, что представленные в ней данные помогут автовладельцам лучше сориентироваться в выборе этих востребованных аксессуаров.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
19 февраля 2018
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