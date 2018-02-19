Как выбрать правильный «пускач» для автомобиля

Такие устройства пользуются на нашем рынке довольно неплохой популярностью. Востребованность, практичность и привлекательный дизайн этих электронных приборов во многом способствовали тому, что они сегодня однозначно закрепили за собой статус аксессуаров, которые часто приобретают не столько для себя, сколько в качестве подарков друзьям-автомобилистам.
Оно и понятно — каждый комплект автономного ПЗУ, помимо компактного энергоемкого источника питания, содержит набор адаптеров, позволяющих в походных условиях пополнить емкость батарей у самых разных гаджетов, будь то смартфон, планшет, ноутбук или персональный навигатор. Что касается автомобильного применения, то в комплектах предусмотрены мощные провода с «крокодилами», предназначенными для прямого подсоединения к штатному аккумулятору. Кратковременный пусковой ток, выдаваемый таким ПЗУ, может достигать нескольких сот Ампер, что позволяет запустить двигатель даже при сильно разряженной автомобильной батарее (АКБ).