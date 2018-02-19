Как выбрать правильный «пускач» для автомобиля

Отмеченный выше спектр возможностей, особенно в части автомобильного применения, декларируется практически каждым производителем jump-стартеров. Однако, как показывает наш опыт тестирования подобных приборов, их реальные показатели на практике часто не соответствуют заявленным, а отдельные аппараты и вовсе оказываются неработоспособными. Данный факт в очередной раз был подтвержден итогами сравнительного теста, который эксперты портала «АвтоВзгляд» провели пару недель назад совместно с коллегами из портала «Автопарад».

В этот раз в испытаниях участвовали наиболее мощные (от каждого бренда-участника) модели ПЗУ с заявленным номинальным пусковым током не менее 300 А и пиковым током не менее 600 А. Для чистоты эксперимента все устройства приобретались единовременно в одном месте, а именно в интернет-магазине ТопРадар.ру. В итоге удалось подобрать шесть образцов: SolarStarter 18000, Carku E-Power-21, Atom 18, RoyPow J18, Berkut JSL-18000 и Hummer H1. Энергоемкость первых пяти устройств одинакова и составляет 66,6 Вт*ч. Что касается Hummer H1, то у него данный параметр чуть ниже — 55,5 Вт*ч, зато заявленный пусковой ток едва ли не самый высокий — до 800 А!

Немного о методике

Для практического сравнения этих jump-стартеров мы проработали методику теста, которую постарались максимально полно привязать к их автомобильному применению. Согласно данной методике предусматривалось два этапа испытаний. На первом этапе каждый участник должен был обеспечить 5-секундный условный пуск единым номинальным током 300 А. Данная процедура, имитирующая реальные условия эксплуатации ПЗУ, проводилась с помощью специального разрядного тестера TBP-500.