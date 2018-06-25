Почему летом машина может начать «есть» больше бензина

Почему-то принято считать, что летом машина «жрет» меньше топлива. На самом деле это далеко не всегда так. Не менее распространена обратная картина, когда максимальные траты на АЗС у автовладельца приходятся именно на жаркое время года.
Максим Строкер

На усиленный «жор» бензина в жаркое время года влияют сразу несколько как объективных, так и субъективных факторов. Рассмотрим наиболее существенные из них. Одной из главных причин «летнего» пика потребления топлива следует назвать самого водителя. Теплый ровный асфальт, более частые (по вполне понятным «отдыхательным» причинам) выезды на скоростные загородные трассы — все это провоцирует среднестатистического водителя порезче и почаще нажимать на педаль газа.

Там, где слякотной зимой он спокойно «тошнил» свои 60—70, опасаясь заносов, летом тот же самый человек человек будет «вваливать» на скоростях свыше 100 км/ч. А между тем, наиболее экономичная езда происходит на скоростях около 80 км/ч. Движение по тем же дорогам на 110 км/ч может повысить расход топлива процентов на 10—15. Особенно сильно такой эффект проявляется на машинах с высоким и не особо аэродинамичным кузовом — как у внедорожников, кроссоверов, минивенов и «каблучков».

В их случае, особенно где-нибудь на скоростной трассе, где разрешена скорость 110 или даже 130 км/ч, любовь к быстрой езде придется постоянно оплачивать во время участившихся остановок на АЗС. То ли дело экономичные «пенсионерско-дальнобойские» 80—90 км/ч крейсерской скорости…

А переход к пилотированию в стиле «газ в пол — тормоз в пол», провоцируемый выросшим из-за появления повсюду оголенных жарой женских прелестей уровнем тестостерона в крови, увеличивает потребление бензина, как минимум, в полтора раза!

В жаркую погоду хочешь-не хочешь, а кондиционером пользоваться придется часто и интенсивно. Гораздо больше, чем в любое другое время года. А «кондей», как известно, в зависимости от модели мотора, отбирает у него 1—10% мощности: чем «дохлее» силовой агрегат, тем большую долю производимой им энергии оставляет себе кондиционер. Пытаясь компенсировать потерю тяги, водитель интенсивней жмет на газ, провоцируя ускоренное опустошение бензобака.

Отказ от кондиционера тоже не решит проблему перерасхода горючего. Охлаждаться в жару как-то надо — для этого в машине можно открыть окна и люки. Но это резко увеличивает аэродинамическое сопротивление и прямо зависящий от него расход топлива. Еще один фактор, негативно влияющий на расход бензина, — чистота воздушного фильтра. Летняя пыль и летающие насекомые могут забить его так, что мотору будет недоставать воздуха, тяга на колеса от этого упадет, водитель станет интенсивней давить на «газ», поднимая расход бензина.

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25 июня 2018
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