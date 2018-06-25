Почему летом машина может начать «есть» больше бензина

На усиленный «жор» бензина в жаркое время года влияют сразу несколько как объективных, так и субъективных факторов. Рассмотрим наиболее существенные из них. Одной из главных причин «летнего» пика потребления топлива следует назвать самого водителя. Теплый ровный асфальт, более частые (по вполне понятным «отдыхательным» причинам) выезды на скоростные загородные трассы — все это провоцирует среднестатистического водителя порезче и почаще нажимать на педаль газа.

Там, где слякотной зимой он спокойно «тошнил» свои 60—70, опасаясь заносов, летом тот же самый человек человек будет «вваливать» на скоростях свыше 100 км/ч. А между тем, наиболее экономичная езда происходит на скоростях около 80 км/ч. Движение по тем же дорогам на 110 км/ч может повысить расход топлива процентов на 10—15. Особенно сильно такой эффект проявляется на машинах с высоким и не особо аэродинамичным кузовом — как у внедорожников, кроссоверов, минивенов и «каблучков».

В их случае, особенно где-нибудь на скоростной трассе, где разрешена скорость 110 или даже 130 км/ч, любовь к быстрой езде придется постоянно оплачивать во время участившихся остановок на АЗС. То ли дело экономичные «пенсионерско-дальнобойские» 80—90 км/ч крейсерской скорости…