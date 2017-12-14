Назван ТОП-10 самых надежных подержанных кроссоверов

То, что называют «техосмотром» в Германии и то, что подразумевают под государственное ТО в России — совершенно разные вещи. Немцы техническое состояние абсолютно всех машин проверяют «без дураков» и потому к статистике немецкого Союза технического надзора (TÜV) имеет смысл относиться со всей серьезностью. Нас может заинтересовать не вся она, а только данные о тех моделях, которые продаются и на российском авторынке. Опираясь на статистику TÜV за прошлый год мы выяснили, на какие полноприводные авто, впервые попадающие на вторичный рынок, стоит обратить внимание если не желаешь потом проводить время в автосервисах.

Для этого мы изучили отчет TÜV о той «возрастной группе» кроссоверов, которые чаще всего приобретают на вторичном рынке в качестве достаточно свежих машин из серии «был всего один владелец». То есть машины, которые приобретают на «вторичке» в возрасте 3—4 года в расчете на то, что на протяжении последующих 3—4 лет она не будет докучать владельцу техническими проблемами. Мы предположили, что даже если у кроссовера-трехлетки не обнаруживается никаких технических проблем, это не гарантирует их появление уже через год-другой. Это вынудит собственника машины тратить на ее содержание гораздо больше денег, чем владельцы других марок и моделей.