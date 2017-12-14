Назван ТОП-10 самых надежных подержанных кроссоверов

Как понять, на какой модели подержанного кроссовера остановиться, если хочешь минимизировать вероятность нарваться на ломучее «ведро с гайками»? Советов «бывалых» с тематических форумов в интернете тут явно будет недостаточно. Гораздо информативнее будет обратиться к беспристрастной статистики немецких профильных организаций — с учетом российской специфики, разумеется.
Максим Строкер

То, что называют «техосмотром» в Германии и то, что подразумевают под государственное ТО в России — совершенно разные вещи. Немцы техническое состояние абсолютно всех машин проверяют «без дураков» и потому к статистике немецкого Союза технического надзора (TÜV) имеет смысл относиться со всей серьезностью. Нас может заинтересовать не вся она, а только данные о тех моделях, которые продаются и на российском авторынке. Опираясь на статистику TÜV за прошлый год мы выяснили, на какие полноприводные авто, впервые попадающие на вторичный рынок, стоит обратить внимание если не желаешь потом проводить время в автосервисах.

Для этого мы изучили отчет TÜV о той «возрастной группе» кроссоверов, которые чаще всего приобретают на вторичном рынке в качестве достаточно свежих машин из серии «был всего один владелец». То есть машины, которые приобретают на «вторичке» в возрасте 3—4 года в расчете на то, что на протяжении последующих 3—4 лет она не будет докучать владельцу техническими проблемами. Мы предположили, что даже если у кроссовера-трехлетки не обнаруживается никаких технических проблем, это не гарантирует их появление уже через год-другой. Это вынудит собственника машины тратить на ее содержание гораздо больше денег, чем владельцы других марок и моделей.

Поэтому мы решили «заглянуть в будущее» и выявить наименее ломучие по версии TÜV кроссоверы возрастом 4—5 лет. Немцы взяли за основу оценки проблемности тех или иных моделей процентную долю машин, у которых были обнаружены какие-либо технические проблемы. Наименьшее количество проблем среди кроссоверов 4—5-лет от роду продемонстрировал BMW X1 — всего 7,2% от общего числа таких авто замечены в обращениях на сервис. Следом за баварской моделью с минимальным отрывом идет Mercedes GLK — 7,5% обратившихся на СТО. Удивительно, но третье место в рейтинге надежности кроссоверов заняла Volvo XC60 – 8,2% машин отметились какими-то проблемами за 5 лет эксплуатации. На четвертой строчке оказался японец — Honda CR-V. Его результат — 9,2% проблемных машин.

Далее следует Toyota RAV4 с результатом 9,6%. Хваленая «надежность Toyota» едва-едва позволила кроссоверу попасть в пятерку кроссоверов-лидеров. С минимальным отрывом за японцами следует европейский Ford со своим Kuga — 10% обратившихся в автосервис владельцев. Почти такой же результат — 10,1 % — продемонстрировал Skoda Yeti. На строчку ниже стоит единственный вошедший в ТОП-10 надежных кроссоверов «кореец» — с результатом — 10,4%. Замыкают десятку самых крепких полноприводных машин Европы Mitsubishi Outlander и VW Tiguan. Оба они набрали по 13,1% авто с техническими недостатками за 4—5 лет эксплуатации.

автопродажи, подержанные авто, кроссоверы
14 декабря 2017
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