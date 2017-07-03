В какое время лучше ездить по трассе

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В сезон отпусков перед многими водителями встает вопрос: когда лучше выезжать из дому, чтобы встретить минимум проблем в дальней дороге. И вообще, в какое время суток удобнее ездить?
Максим Строкер

Любой водитель-отпускник, собирающийся «рвануть» куда-нибудь на другой конец страны, в первую очередь задумывается о том, как с минимальными трудностями и за минимальное время добраться до места назначения. Помимо прокладки оптимального маршрута в этом деле важно учитывать еще и время суток, в которое предполагается по нему ехать. Ведь не секрет, что терять драгоценные часы отпуска в дневных пробках какого-нибудь мегаполиса, оказавшегося на пути, гораздо менее приятно, нежели почти молниеносно проскочить насквозь этот же город в ночное время. Пустынность и отсутствие трафика на ночных улицах и трассах прельщает многих.

По этой причине изрядное количество водителей «голосует» за ночные марш-броски на большие расстояния, мотивируя это тем, что ночью «пусто, быстро, не жарко» и т. п. В принципе, все верно. Но вот статистика утверждает, что в это время суток аварии хоть и случаются реже, но приводят к гораздо более тяжелым последствиям. Дело в том, что ночью мы видим гораздо хуже из-за темноты и ослепления фарами встречных и попутных машин. Но при этом едем, порой, с гораздо большими скоростями, нежели днем — пусто же на дороге, никто не мешает. Еще и лоси с кабанами чаще перебегают скоростные шоссе в темное время суток, и ямы во мраке никуда не деваются, и сонливость может одолеть не только тебя самого, но и потенциального убийцу за рулем встречной фуры

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Вот и думай, водитель: ехать днем безопаснее, но медленнее, а ночью можно лететь быстро, но риск убиться на трассе возрастает в разы. Что же делать, чтобы доехать и побыстрее, и без лишних проблем? Ответ найден опытными водителями достаточно давно. Чтобы воспользоваться прелестями пустой ночной трассы не стоит выезжать на нее «в ночь». Оптимально сделать так: пораньше лечь спать вечером накануне поездки и встать, чтобы стартовать примерно в 4—5 часов утра, когда уже начинает светать.

Благодаря этой хитрости, самое опасное из-за повышенной сонливости и плохой видимости в утренних сумерках время мы тратим на выезд из города — с его освещенными и гарантированно свободными от бегающих поперек дороги лосей и припаркованных в непроглядном мраке на обочине дальнобойных фургонов улицами. В результате оказываемся на практически пустой трассе самым ранним утром, будучи в бодром и «выспанном» состоянии. С таким заделом, да с парой-тройкой остановок в течение дня для перекуса и разминки, можно «в один присест» без особого надрыва «жил» проехать и 1500, и 1800 километров. Финишировать в таком случае — например, у берега моря — придется уже под вечер. Но оставшаяся за спиной дорога не покажется непрерывной чередой героических преодолений трудностей.

авария, ДТП, трасса
3 июля 2017
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