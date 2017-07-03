В какое время лучше ездить по трассе

Любой водитель-отпускник, собирающийся «рвануть» куда-нибудь на другой конец страны, в первую очередь задумывается о том, как с минимальными трудностями и за минимальное время добраться до места назначения. Помимо прокладки оптимального маршрута в этом деле важно учитывать еще и время суток, в которое предполагается по нему ехать. Ведь не секрет, что терять драгоценные часы отпуска в дневных пробках какого-нибудь мегаполиса, оказавшегося на пути, гораздо менее приятно, нежели почти молниеносно проскочить насквозь этот же город в ночное время. Пустынность и отсутствие трафика на ночных улицах и трассах прельщает многих.

По этой причине изрядное количество водителей «голосует» за ночные марш-броски на большие расстояния, мотивируя это тем, что ночью «пусто, быстро, не жарко» и т. п. В принципе, все верно. Но вот статистика утверждает, что в это время суток аварии хоть и случаются реже, но приводят к гораздо более тяжелым последствиям. Дело в том, что ночью мы видим гораздо хуже из-за темноты и ослепления фарами встречных и попутных машин. Но при этом едем, порой, с гораздо большими скоростями, нежели днем — пусто же на дороге, никто не мешает. Еще и лоси с кабанами чаще перебегают скоростные шоссе в темное время суток, и ямы во мраке никуда не деваются, и сонливость может одолеть не только тебя самого, но и потенциального убийцу за рулем встречной фуры…