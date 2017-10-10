Пять вопиющих «осенних» ошибок водителя

«Что летом — хорошо, то осенью — смерть». Ставшие привычными за лето вольности в манере управления машиной и ее эксплуатации осенью становятся уже нешуточной угрозой для безопасности вождения.
Максим Строкер

Осень — это, прежде всего, дождливая погода. Летом нам не особо часто приходится водить машину по не просто мокрому, а залитому водой асфальту. А осенью подобные условия становятся практически нормой. Тем более, что за лето протектор на покрышках изрядно подстерся. Вследствие этого их способность отводить воду из пятна контакта с дорогой существенно упала. Поэтому, если видим впереди лужу — притормаживаем заранее, а не въехав в нее. Стараемся не гонять без нужды, чтобы не столкнуться с аквапланированием. При торможении в зеркала заднего вида посматривать стоит теперь повнимательнее: если у вас резина тормозит хорошо на мокром, это не значит, что у идущей сзади машины дела обстоят также.

Помимо дождей и сырости, осенняя пора приносит на дороги такую неприятность как опавшая листва. Торможение, даже не особо интенсивное, на всей этой «болдинской осени» под колесами может привести к таким же внезапным последствиям, что и на голом льду. Заметим, что на оживленных трассах проезжающие машины не дают образоваться слою листьев на асфальте. В городах с последствиями листопада борются коммунальщики. А на пустынных загородных дорожках разноцветная опавшая красота на асфальте встречается частенько.

Привычка «экономить на лампочках» в фарах головного света неистребима в отечественных водителях еще с советских времен — не смотря на прямое требование ПДД включать ближний свет и ли дневные ходовые огни. Сотрудники ДПС смотрят на это массовое нарушение сквозь пальцы. Осенью, с ее туманами и дождями включение фар становится просто необходимостью, чтобы твоя машина не превращалась в невидимку для встречных водителей.

Осенняя сырость приводит к тому, что стекла машины запотевают гораздо чаще и интенсивнее, чем в теплое время года. Не стоит трогаться с места при недостаточно очистившихся от отпотевания стеклах. А если они начинают покрываться влагой изнутри прямо на ходу, не стоит терпеть и приспосабливаться к ухудшению видимости — немедленно принимайте меры к удалению «тумана», усиливая обдув и обогрев стекол. Иначе того и гляди, станешь виновником ДТП.

В России «мы говорим сырость, подразумеваем — грязь». Слякоть летит из под колес машин даже на современной многополосной магистрали, даже летом во время кратковременного ливня. Что уж говорить про осень. В это время года, особенно при затяжных дождях, автовладельцу стоит уделять гораздо больше внимания чистоте световых приборов авто. Если не протирать почаще фары головного света будет хуже видно происходящее перед машиной. Наплевав на чистоту задних стоп-сигналов, не стоит удивляться, если водитель идущей сзади машины «проспит» ваше торможение и «догонит» ваш багажник.

авария, ДТП, трасса
10 октября 2017
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