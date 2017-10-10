Пять вопиющих «осенних» ошибок водителя

Осень — это, прежде всего, дождливая погода. Летом нам не особо часто приходится водить машину по не просто мокрому, а залитому водой асфальту. А осенью подобные условия становятся практически нормой. Тем более, что за лето протектор на покрышках изрядно подстерся. Вследствие этого их способность отводить воду из пятна контакта с дорогой существенно упала. Поэтому, если видим впереди лужу — притормаживаем заранее, а не въехав в нее. Стараемся не гонять без нужды, чтобы не столкнуться с аквапланированием. При торможении в зеркала заднего вида посматривать стоит теперь повнимательнее: если у вас резина тормозит хорошо на мокром, это не значит, что у идущей сзади машины дела обстоят также.

Помимо дождей и сырости, осенняя пора приносит на дороги такую неприятность как опавшая листва. Торможение, даже не особо интенсивное, на всей этой «болдинской осени» под колесами может привести к таким же внезапным последствиям, что и на голом льду. Заметим, что на оживленных трассах проезжающие машины не дают образоваться слою листьев на асфальте. В городах с последствиями листопада борются коммунальщики. А на пустынных загородных дорожках разноцветная опавшая красота на асфальте встречается частенько.