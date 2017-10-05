Кто и зачем оснащает светофоры Москвы микрокамерами слежения

В соцсетях и месенджерах в мобильных приложениях набирает силу эпидемия слухов. Якобы в начале октября московские власти оснастили светофоры столицы незаметными камерами, штрафующими за нарушения на перекрестках. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в правдоподобности этих сообщений.
Максим Строкер

За последние пару дней автор этих строк как минимум от пары десятков реальных и виртуальных знакомых получил пересылаемое SMS об очередной ужасной «свинье», подкладываемой автовладельцам ЦОДД со следующим текстом (грамматика и правописание — как в оригинале):

«Только, что новость из ЦОДД Всем кто ездит в Москве на автомобилях нововведение в камерах светофоров (пиксельные камеры уже установлены были ночью 01.10 и 02.10 специально, чтобы водители не видели) в центре Москвы а также в САО, ВАО, ЗАО, ЮАО, ЗЕЛАО с 05.10.2017 будет фотофиксация переезда стоп-линии на светофоре и соответственно Вам будут приходить штраф 800 ₽ КОАП СТ. 12.12! 07.10.и 08.10 подключат все остальные светофоры в СВАО, ЮВАО, Троицке, ЮАО, ЮЗАО там нарушения будет фиксироваться с 10.10,2017 Мои уши в правительстве Москвы сообщают».

Ничего толком не понятно, но страшно. Еще бы: выходит, что каждый светофор теперь будет меня штрафовать за сантиметр «заступа» машины за стоп-линию! То-то в последние пару дней я начал удивляться количеству водителей, тормозящих на светофорах «в пол» метров за 3—5 от стоп-линии. Думал, что просто ездить народ разучился, а оказывается нет — такова сила слуха, боятся штрафа людишки! Верить или нет этой информации из неизвестного источника? Частичка правды, как оказалось, в них есть.

Да, за пересечение стоп-линии действительно полагается 800 рублей штрафа и да, о возможности автоматической фиксации этого нарушения какое-то время назад велись разговоры, в том числе и в СМИ. Даже не будучи глубоким специалистом в технологиях автоматической фиксации нарушений ПДД, всю прочую информацию в будоражащих СМС можно смело считать чушью. Во-первых, никаких «пиксельных» камер не существует.

Верней «пиксели» есть у любой цифровой фото- или видеокамеры. Во-вторых, установить и отладить работу нескольких сотен новых камер за пару ночей физически невозможно. В-третьих, для фиксации выезда за стоп-линию недостаточно прилепить камеру к светофору. Что она будет фиксировать если, к примеру, стоп-линия уже стерлась? То есть нужно как минимум освежить разметку на сотнях регулируемых перекрестках города. Опять таки, за пару ночей это изобразить нереально. И самое главное: серийных камер автоматической фиксации столь малого размера, что они незаметны водителям пока еще не существует. Пожалуй, самая маленькая на данный момент по габаритам — «Стрелка-Плюс». Однако ее все равно неплохо видно у дороги.

Мы обратились за разъяснениями по поводу информации о камерах на светофорах в столичную ГИБДД, но там наш запрос традиционно проигнорировали. Представители же ЦОДД открестились от самой идеи незаметных водительскому глазу камер, а также от «технологии» установки их в светофорах, назвав все сообщения об этом псевдоновостью.

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5 октября 2017
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