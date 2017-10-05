Кто и зачем оснащает светофоры Москвы микрокамерами слежения

За последние пару дней автор этих строк как минимум от пары десятков реальных и виртуальных знакомых получил пересылаемое SMS об очередной ужасной «свинье», подкладываемой автовладельцам ЦОДД со следующим текстом (грамматика и правописание — как в оригинале):

«Только, что новость из ЦОДД Всем кто ездит в Москве на автомобилях нововведение в камерах светофоров (пиксельные камеры уже установлены были ночью 01.10 и 02.10 специально, чтобы водители не видели) в центре Москвы а также в САО, ВАО, ЗАО, ЮАО, ЗЕЛАО с 05.10.2017 будет фотофиксация переезда стоп-линии на светофоре и соответственно Вам будут приходить штраф 800 ₽ КОАП СТ. 12.12! 07.10.и 08.10 подключат все остальные светофоры в СВАО, ЮВАО, Троицке, ЮАО, ЮЗАО там нарушения будет фиксироваться с 10.10,2017 Мои уши в правительстве Москвы сообщают».

Ничего толком не понятно, но страшно. Еще бы: выходит, что каждый светофор теперь будет меня штрафовать за сантиметр «заступа» машины за стоп-линию! То-то в последние пару дней я начал удивляться количеству водителей, тормозящих на светофорах «в пол» метров за 3—5 от стоп-линии. Думал, что просто ездить народ разучился, а оказывается нет — такова сила слуха, боятся штрафа людишки! Верить или нет этой информации из неизвестного источника? Частичка правды, как оказалось, в них есть.