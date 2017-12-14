Найден простой рецепт избавления от «пробок»

Проблемой многих крупных городов, в том числе и Москвы, давно стали заторы на улицах и трассах, которые возникают неизвестно почему, и так же неожиданно исчезают без видимых на то причин. Ни сужений, ни аварий, ни сложных развязок нет, а автомобили стоят. Оказывается, всему виной наше нежелание смотреть по сторонам.

— Человек привык в прямом и переносном смысле смотреть вперед — для нас крайне неестественно думать о том, что происходит позади или по сторонам. Однако если мы будем мыслить «всесторонне», то сможем ускорить движение на дорогах, не строя новые автомагистрали и не меняя инфраструктуру, — цитирует агентство «РИА Новости» сотрудника Массачусетского технологического института Лян Вана.

Ученые представили автомобили в виде набора грузов, связанных друг с другом пружинами и гасителями колебаний. Подобный подход, как объясняют математики, позволяет моделировать ситуацию, в которой одна из машин начинает резко сбрасывать скорость, что заставляет остальные автомобили тормозить во избежание столкновения.