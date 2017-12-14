Найден простой рецепт избавления от «пробок»

Фото: www.huffingtonpost.com
Американские ученые выяснили, что от неожиданных пробок на пустом месте можно избавиться, если все водители будут выдерживать дистанцию не только с впереди идущим автомобилем, но и по отношению ко всем соседним машинам. Как всегда, неожиданным взглядом на проблему отличились сотрудники Массачусетского технологического института.
Эдуард Раскин

Проблемой многих крупных городов, в том числе и Москвы, давно стали заторы на улицах и трассах, которые возникают неизвестно почему, и так же неожиданно исчезают без видимых на то причин. Ни сужений, ни аварий, ни сложных развязок нет, а автомобили стоят. Оказывается, всему виной наше нежелание смотреть по сторонам.

— Человек привык в прямом и переносном смысле смотреть вперед — для нас крайне неестественно думать о том, что происходит позади или по сторонам. Однако если мы будем мыслить «всесторонне», то сможем ускорить движение на дорогах, не строя новые автомагистрали и не меняя инфраструктуру, — цитирует агентство «РИА Новости» сотрудника Массачусетского технологического института Лян Вана.

Ученые представили автомобили в виде набора грузов, связанных друг с другом пружинами и гасителями колебаний. Подобный подход, как объясняют математики, позволяет моделировать ситуацию, в которой одна из машин начинает резко сбрасывать скорость, что заставляет остальные автомобили тормозить во избежание столкновения.

Фото: www.adweek.com

В результате возникает волна, которая движется через другие машины и постепенно гаснет. Когда таких волн образуется немного, поток движется с более-менее равномерной скоростью, а превышение некоторой критической отметки как раз и создает пробку. Быстрее всего затор распространяется по потоку, если автомобили распределены неравномерно — часть близко к впереди едущим, часть — далеко.

Было бы странно, если бы в качестве панацеи от этой конкретной беды, как и от других, американцы не предложили что-нибудь забавное. В нашем случае они заявляют следующее. Водителям надо выдерживать дистанцию по отношению к соседним автомобилям, и потенциальные очаги пробок не появятся. Но человек не в состоянии контролировать одновременно все четыре стороны света, поэтому такую задачу под силу решить лишь набору датчиков и компьютеру.

Добро пожаловать в мир беспилотников!

пробки, дорога
14 декабря 2017
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