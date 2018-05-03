Какие требования сотрудника ГИБДД можно не выполнять

Также вполне можно игнорировать предложения патрульного пройти в его машину для оформления протокола (когда это не касается медосвидетельствования на алкоголь). Дело в том, что с уже составленным протоколом водитель может ознакомиться и на свежем воздухе — точно также как и внести в него свои пояснения и личную подпись. А инспекторское «пройдемте в машину» может обернуться «разводом» на взятку со стороны полицейских.

Иногда, особенно на стационарных полицейских контрольных пунктах, сотрудники ГИБДД решают, что им очень нужно досмотреть машину. В связи с этим предлагают водителю самому разгрузить ее багажник. На самом деле досмотр — процессуальное действие, предполагающее составления протокола, присутствия понятых и всего такого. Но нигде не сказано, что законопослушный водитель при этом должен сам вытаскивать вещи из машины. Полиции нужно, пусть сама и занимается разгрузко-погрузкой.

А еще сотрудники ДПС после вступления в силу нового регламента ГИБДД повадились требовать от водителей «прекратить видеосъемку», если тот решает зафиксировать для истории процедуру своего общения с ДПС. Такое требование полицейского в форме можно спокойно игнорировать, оно незаконно. Начальник ГИБДД генерал Черников даже специальный циркуляр по всем подразделениям ДПС некоторое время назад разослал!