Какие требования сотрудника ГИБДД можно не выполнять

У водителей порой возникает ощущение, что в теплое время года им приходиться чаще общаться с патрульными ДПС. Хотя бы потому, что многие зимой вообще не ездят. Отсутствие опыта личного общения с ГИБДД приводит к тому, что человек готов сделать все, что сотруднику взбредет в голову. И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», совершенно напрасно.
Сразу оговоримся, что водитель обязан выполнять законные требования сотрудника ГИБДД, как представителя полицейского ведомства. По большому счету, все они сводятся к четырем пунктам, содержащимся в ПДД. Водитель обязан выполнять указания регулировщика, в том числе — требование сотрудника остановиться. Автовладелец должен предоставлять полицейскому документы для проверки, а в случае необходимости и свой автомобиль для выполнения какого-нибудь служебного подвига. Ну и, наконец, по требованию работника ДПС он обязан пройти процедуру медосвидетельствования на предмет опьянения. Чего же еще порой требуют от водителя «инспектора с большой дороги»?
Пожалуй, самая распространенная просьба при остановке машины звучит как: «а ну-ка дыхни!» При этом сотрудник ГИБДД надеется провести экспресс-анализ выдыхаемого водителем воздуха на предмет содержания спиртного. Если страж порядка алкоголь унюхивает, водителя приглашают на проведение полноценной «продувки». Если нет — «счастливого пути»! На самом деле, никакого «дыхни» в регламенте действий патрульного при общении с водителем нет. В связи с этим водитель легко может отказаться «дыхнуть». Если инспектор что-то подозревает, пусть оформляет полноценную «продувку» на алкоголь со всеми положенными атрибутами — с протоколом, одноразовым мундштуком, «чеком» и т. п. Ну а коли лень ему все эти телодвижения совершать, то и нечего к людям с дурацкими просьбами приставать.
Также вполне можно игнорировать предложения патрульного пройти в его машину для оформления протокола (когда это не касается медосвидетельствования на алкоголь). Дело в том, что с уже составленным протоколом водитель может ознакомиться и на свежем воздухе — точно также как и внести в него свои пояснения и личную подпись. А инспекторское «пройдемте в машину» может обернуться «разводом» на взятку со стороны полицейских.
Иногда, особенно на стационарных полицейских контрольных пунктах, сотрудники ГИБДД решают, что им очень нужно досмотреть машину. В связи с этим предлагают водителю самому разгрузить ее багажник. На самом деле досмотр — процессуальное действие, предполагающее составления протокола, присутствия понятых и всего такого. Но нигде не сказано, что законопослушный водитель при этом должен сам вытаскивать вещи из машины. Полиции нужно, пусть сама и занимается разгрузко-погрузкой.
А еще сотрудники ДПС после вступления в силу нового регламента ГИБДД повадились требовать от водителей «прекратить видеосъемку», если тот решает зафиксировать для истории процедуру своего общения с ДПС. Такое требование полицейского в форме можно спокойно игнорировать, оно незаконно. Начальник ГИБДД генерал Черников даже специальный циркуляр по всем подразделениям ДПС некоторое время назад разослал!