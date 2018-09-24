Mercedes-Benz B-Class покажут в Париже

Несмотря на то, что до премьеры новинки осталось совсем немного, производитель не раскрывает всей информации о модели. Пресс-служба бренда сообщила, что минивэн стал динамичнее и комфортнее предшественника: автомобиль переехал на платформу MFA, что сделало его просторнее и позволило увеличить багажный отсек.

Кроме новой адаптивной «мультимедийки» MBUX, модель получила целый ряд систем активной безопасности и электронных ассистентов водителя, которые достались ей от авто S-класса.

По предварительным данным, в моторную линейку минивэна войдут два бензиновых мотора объемом 1,3 и 2 литра мощностью 161 и 222 л. с. соответственно и один 116-сильный 1,5-литровый дизель. Позже гамма пополнится гибридной силовой установкой с самым младшим бензиновым двигателем и с запасом хода на электромоторе до 50 км.

Напомним, что семейство дебютировало в 2005 году на Женевском автосалоне. По своим габаритам B-Class немногим больше A-Class и представлен с передним и полным приводами — на выбор. Собирается на заводах в немецком Раштатте и мексиканском Сьюдад-Хуарес. В России на сегодняшний день не представлено.