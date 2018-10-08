Помянем «Буханку»: УАЗ запускает в продажу новый микроавтобус

Пока Ульяновский автозавод хвастался новинкой по мотивам грузовичка UAZ Profi, а Путин лично оценивал ее перспективы, «Буханку» продолжали покупать, и весьма неплохо. Не последнюю роль для стимуляции продаж сыграл выход обновленной версии, а затем и ориентированной на молодую аудиторию так называемой экстремальной версии.

Впрочем, совсем не бессмертным оказался «уазовский» динозавр — полноценную замену «Буханке» уже выпускают на рынок. Во всяком случае, УАЗ оформил сертификат сразу на две модификации пассажирского «Профи» со стеклопластиковой надстройкой. Речь об автомобилях с заводскими индексами 128801 и 128811 вместимостью от 11 до 14 человек и длиной 6150 мм. Привод — исключительно полный, а в качестве силового агрегата задействован бензиновый мотор от ЗМЗ мощностью 150 лошадиных сил.

Правда, о ценах пока информации нет. Однако сомневаться не стоит, что более продвинутая и современная альтернатива «Буханке» попросит за себя гораздо больше, чем ее откровенно уставший предок.