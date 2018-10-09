Почему в российских городах никогда не будет хороших дорог

По состоянию дорожного фонда наша страна занимает отнюдь не первые места в мировых рейтингах. Традиционно это объясняется огромной протяженностью дорожной сети и нехваткой средств на содержание и реконструкцию. Хотя в последнее время федеральные трассы почти полностью переведены в кондиционное состояние, масса региональных дорог остается в виде «как после бомбежки».

Даже реконструированные полностью шоссе, как правило, требуют ремонта уже через несколько лет после ввода в эксплуатацию. А далее — ежегодного так называемого ямочного ремонта. Это объясняется просто: дорожное покрытие в России делают из асфальта. Хотя всем известен гораздо более долговечный материал — бетон. Бетонное покрытие дороже асфальта на 70–80%. Но последний требует ухода и ремонта уже через 3—4 года после начала эксплуатации: ликвидации трещин, заделки выбоин и тому подобных операций.

А бетонное дорожное полотно первые 10–12 лет жизни практически не требует к себе никакого внимания — только снег и грязь убирай. Подсчитано, что через 8 лет после строительства, суммарные затраты на аналогичные бетонную и асфальтовую дороги уравниваются. После этого момента бетонная трасса начинает экономить деньги.