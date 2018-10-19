Nissan представил новый кроссовер Kicks на базе Renault Duster

Фото Nissan
Японский производитель официально представил новую бюджетную модель, главным конкурентом которой станет Hyundai Creta. Кроме того, представители бренда объявили, когда кроссовер поступит в продажу.
Иван Флягин

Первыми смогут оценить новый Nissan Kicks индийские покупатели в январе 2019 года. В переводе на российскую валюту стоимость модели составит 800 000 − 1 250 000 рублей.

Напомним, что изначально кроссовер с таким названием выпускался в Европе на базе Nissan Juke, но в основу бюджетного варианта легла «тележка» В0, на которой построены популярные у нас Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, а также Lada Largus и Nissan Almera и Terrano.

Новый Kicks увеличился в габаритах и получил клиренс размером 210 мм. Скорее всего он унаследует от соплатформенных моделей бензиновые моторы объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 л. с. соответственно, а также его силовая линейка пополнится 110-сильным турбодизелем.В качестве коробки передач предложат шестиступенчатую «механику», «автомат» и вариатор.

По предварительной информации, Nissan Kicks поступит и на российский рынок, но сроки пока еще не объявлены.

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19 октября 2018
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