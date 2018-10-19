Nissan представил новый кроссовер Kicks на базе Renault Duster

Первыми смогут оценить новый Nissan Kicks индийские покупатели в январе 2019 года. В переводе на российскую валюту стоимость модели составит 800 000 − 1 250 000 рублей.

Напомним, что изначально кроссовер с таким названием выпускался в Европе на базе Nissan Juke, но в основу бюджетного варианта легла «тележка» В0, на которой построены популярные у нас Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, а также Lada Largus и Nissan Almera и Terrano.

Новый Kicks увеличился в габаритах и получил клиренс размером 210 мм. Скорее всего он унаследует от соплатформенных моделей бензиновые моторы объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 л. с. соответственно, а также его силовая линейка пополнится 110-сильным турбодизелем.В качестве коробки передач предложат шестиступенчатую «механику», «автомат» и вариатор.

По предварительной информации, Nissan Kicks поступит и на российский рынок, но сроки пока еще не объявлены.