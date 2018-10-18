Стартовали продажи грузовиков «Урал NEXT 6х4»

Автомобили «Урал NEXT 6х4» представлены в версиях самосвала грузоподъемностью до 15,6 тонны, сидельного тягача с полной массой автопоезда до 62 т, а также в виде шасси. На базе последнего можно собирать до 200 вариантов спецтехники, такие как автокраны, мусоровозы, автоцистерны и топливозаправщики.

Грузовик в стартовой комплектации может похвастать круиз-контролем, центральным замком и стеклоподъемниками с электроприводом. Кабина выглядит довольно современно, благодаря мультифункциональному рулю и мультимедиа с ЖК-дисплеем. В списке оборудования можно найти зимний пакет с обогревом лобового стекла и боковых зеркал. В салоне сидельного тягача есть спальное место.

Впервые «Уралы» оснащены троссовым приводом управления коробкой передач, а значит в кабине будет меньше шума и вибраций на рычаге переключения.

Самоcвалы «Урал NEXT 6х4» приводит в движение мотор ЯМЗ-536: рядный шестицилиндровый дизель «Евро-4» мощностью 312 л. с. с ресурсом в один млн. км. Под капотом сидельных тягачей прячется ЯМЗ-653 экологического класса «Евро-5». Мощность этой дизельной «шестерки» — 422 «лошади». Ресурс такой же.