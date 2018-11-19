Опубликованы шпионские фото нового Mercedes-AMG A45

Заряженный хетчбэк попал в объективы шпионских фотокамер во время испытаний на дорогах общего пользования в Германии. Несмотря на тщательную маскировку передней и задней части автомобиля, можно четко различить фирменную радиаторную решетку, а на корме видны спойлер и четыре патрубка выхлопной системы.

Как сообщил глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс, новый хетчбэк получит 2-литровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом, мощность которого составляет более 400 «лошадей». Автомобиль оснастят системой полного привода 4MATIC последнего поколения, а в качесвте коробки передач предложат восьмиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Напомним, что на днях на российском рынке стартовал прием заказов на новый Mercedes-AMG GT 4-Door, мировая премьера которого состоялась еще весной. Немцы озвучили прайс-лист на четырехдверное купе (от 6 400 000 рублей за GT 43 с трехлитровой «шестеркой» мощностью 367 л. с.), но в руки к покупателям автомобиль попадет только в конце первого квартала следующего года.