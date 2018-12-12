Что грозит водителю, закусывающему за рулем

Согласитесь, что если за разговор по телефону во время управления автомобилем могут оштрафовать на 1500 рублей, то логично, что за прием пищи также должна быть предусмотрена ответственность. Ведь в таком случае внимание водителя тоже рассеивается, и он отвлекается от дороги не меньше, чем при разговоре по мобильнику. Однако в российских Правилах дорожного движения про еду за рулем ничего не сказано, хотя в некоторых других странах это карается серьезными санкциями.
Конечно, несмотря на отсутствие запрета, принимать пищу во время управления автомобилем не стоит, на что имеется сразу несколько веских причин. Во-первых, человек действительно отвлекается от дорожной ситуации, и это грозит самыми серьезными последствиями. Напомним, что в процессе движения водитель должен крепко и уверенно держать руль обеими руками, поскольку, например, при попадании колеса в яму или на кочку штурвал может попросту выбить из рук.