Что грозит водителю, закусывающему за рулем

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Многие из нас не прочь пожевать за рулем, и зачастую при жестком рабочем графике водители делают это вынужденно, так как время — деньги, и на счету каждая минута. Но одно дело есть яблоко или жевать жвачку, стоя в пробке, а другое — с аппетитом поглощать кусок жирного мяса или жареной рыбы при скорости далеко за «сотню». Запрещает ли подобное «гурманство» закон, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Согласитесь, что если за разговор по телефону во время управления автомобилем могут оштрафовать на 1500 рублей, то логично, что за прием пищи также должна быть предусмотрена ответственность. Ведь в таком случае внимание водителя тоже рассеивается, и он отвлекается от дороги не меньше, чем при разговоре по мобильнику. Однако в российских Правилах дорожного движения про еду за рулем ничего не сказано, хотя в некоторых других странах это карается серьезными санкциями.

Конечно, несмотря на отсутствие запрета, принимать пищу во время управления автомобилем не стоит, на что имеется сразу несколько веских причин. Во-первых, человек действительно отвлекается от дорожной ситуации, и это грозит самыми серьезными последствиями. Напомним, что в процессе движения водитель должен крепко и уверенно держать руль обеими руками, поскольку, например, при попадании колеса в яму или на кочку штурвал может попросту выбить из рук.

Но даже прозябая в вялотекущей пробке, не стоит устраивать праздник живота уже только потому, что после этого обычно требуется опять пылесосить салон, протирать влажной салфеткой липкий штурвал, а иногда и выводить жирные пятна с тканевой обивки или собственной одежды. Ведь, как правило, глядя на дорогу не замечаешь, как сыплются крошки, пачкаются руки и капает соус. Хотя, конечно, для кого-то нормально, когда его машина превращается в хлев.

Еще один аргумент против трапезы за рулем заключается в том, что водители, управляя автомобилем, питаются в основном вредным фастфудом, и речь не идет о полноценном завтраке, обеде или ужине. Понятное дело, что это далеко не лучшим образом отразится на его здоровье.

Но даже если во время движения вы принимаете здоровую пищу, она не будет вам в прок, потому что еда нормально усваивается только в спокойной обстановке, когда человек никуда не торопиться и ни на что не отвлекается. Так что лучше все-таки найти время на посещение кафе.

К тому же, если вдруг инспектор ГИБДД, стоящий на обочине, заметит в руке водителя аппетитный бутерброд и разглядит его довольную жующую физиономию, шансы быть остановленным у едока увеличиваются в разы.

автоправо, штрафы, группа разбора, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения
12 декабря 2018
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