Что грозит водителю, закусывающему за рулем

Но даже прозябая в вялотекущей пробке, не стоит устраивать праздник живота уже только потому, что после этого обычно требуется опять пылесосить салон, протирать влажной салфеткой липкий штурвал, а иногда и выводить жирные пятна с тканевой обивки или собственной одежды. Ведь, как правило, глядя на дорогу не замечаешь, как сыплются крошки, пачкаются руки и капает соус. Хотя, конечно, для кого-то нормально, когда его машина превращается в хлев.

Еще один аргумент против трапезы за рулем заключается в том, что водители, управляя автомобилем, питаются в основном вредным фастфудом, и речь не идет о полноценном завтраке, обеде или ужине. Понятное дело, что это далеко не лучшим образом отразится на его здоровье.

Но даже если во время движения вы принимаете здоровую пищу, она не будет вам в прок, потому что еда нормально усваивается только в спокойной обстановке, когда человек никуда не торопиться и ни на что не отвлекается. Так что лучше все-таки найти время на посещение кафе.

К тому же, если вдруг инспектор ГИБДД, стоящий на обочине, заметит в руке водителя аппетитный бутерброд и разглядит его довольную жующую физиономию, шансы быть остановленным у едока увеличиваются в разы.