Пять опций в автомобиле, которые могут спасти жизнь

Современный водитель уже давно в курсе, что некоторое бесполезное оборудование в машине, типа хромированного набалдашника на глушитель, служит средством дополнительного заработка автодилера. Конечно, это не касается средств активной безопасности, которые действительно могут предотвратить аварийную ситуацию и спасти человеку жизнь. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять таких насущных опций.
Несмотря на то, что подавляющее большинство современных автомобилей по умолчанию оснащаются ABS, ESP и подушками безопасности, производители продолжают указывать их в качестве опций. Главное, чтобы они не ломались и всегда были в рабочем состоянии, потому что они действительно в машине необходимы.
Безусловно, со временем многие электронные ассистенты безопасности также станут привычным оборудованием для бюджетного автомобиля, хотя сейчас далеко не всем нашим автовладельцам удается найти с ними полное взаимопонимание. Многие уверены, что, например, система экстренного торможения и контроль «слепых» зон — все тот же бесполезный «фарш», с помощью которого на них наживаются дилеры.
Но позволим с этим не согласиться, поскольку такие функции, если они оптимально настроены для наших условий и адекватно срабатывают в нужный момент, действительно способны спасти жизнь водителям и пассажирам. И пока, не дай Бог, этого не случиться, такие системы будут продолжать раздражать многих.
Подушки безопасности
Невзирая на то, что за всю историю автомобилестроения из-за неисправных подушек безопасности в мире пострадало немало людей, все-таки большинству автовладельцев они сохранили и здоровье, и жизнь. Так что любой дополнительный аэрбэг в машине не помешает. Не исключено, что в будущем подушки войдут в разряд обязательного оборудования для автомобиля на законодательном уровне, как те же ремни безопасности.
ESP
Cистема стабилизации курсовой устойчивости (Electronic Stability Program) у различных производителей имеет свои варианты аббревиатуры — ESC, VSC, VSA, VDC, DSTC, DSC. Но как бы она не обозначалась, у нее одна единственная важная и благородная миссия — обеспечить заданную траекторию движения авто и предотвратить занос и боковое скольжение. Если программа определит, что машина сбилась с курса, то подаст команду на выборочное подтормаживание одного или нескольких колес и вернет ее на прежнюю траекторию.
Антиблокировочная система (Antilock braking system) при торможении принудительно предотвращает блокировку колес автомобиля. В обратном случае застопоренные колеса будут скользить по гладкой поверхности, и тормозной путь значительно увеличится. ABS сбрасывает давление в тормозной системе в прерывистом режиме, обеспечивая процесс блокировки-разблокировки колеса несколько раз в секунду. На скользкой дороге эта функция незаменима.
EBD
Система распределения тормозных усилий (Electronic Brake Distribution) срабатывает автоматически вместе с ABS. Она считывает информацию с датчиков о том, с какой скоростью вращается каждое из колес и определяет степень их сцепления с дорогой. В зависимости от этого, программа распределяет для них определенные тормозные усилия. EBD позволяет водителю контролировать управляемость при торможении на скользкой дороге.
Система экстренного торможения
Как бы многие водители не ругали систему экстренного торможения, она действительно в чрезвычайной ситуации способна предотвратить столкновение. Эта функция с помощью датчиков контролирует дистанцию до впереди идущего авто и при необходимости сама сбрасывает скорость, подавая одновременно звуковые или световые сигналы.
Иными словами, если система сочла, что вы слишком быстро приближаетесь к другому участнику движения или препятствию, она тормозит за водителя. Функция действительно полезная несмотря на то, что многих автовладельцев откровенно раздражает. Ведь по их личному опыту, чаще всего электроника срабатывает совсем не к месту, что, согласитесь, совсем не бесспорно.