Пять опций в автомобиле, которые могут спасти жизнь

Несмотря на то, что подавляющее большинство современных автомобилей по умолчанию оснащаются ABS, ESP и подушками безопасности, производители продолжают указывать их в качестве опций. Главное, чтобы они не ломались и всегда были в рабочем состоянии, потому что они действительно в машине необходимы.

Безусловно, со временем многие электронные ассистенты безопасности также станут привычным оборудованием для бюджетного автомобиля, хотя сейчас далеко не всем нашим автовладельцам удается найти с ними полное взаимопонимание. Многие уверены, что, например, система экстренного торможения и контроль «слепых» зон — все тот же бесполезный «фарш», с помощью которого на них наживаются дилеры.

Но позволим с этим не согласиться, поскольку такие функции, если они оптимально настроены для наших условий и адекватно срабатывают в нужный момент, действительно способны спасти жизнь водителям и пассажирам. И пока, не дай Бог, этого не случиться, такие системы будут продолжать раздражать многих.