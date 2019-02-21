Какие японские автомобили пользуются особым спросом в России

Японские автомобили давно стали для россиян синонимом надежности. Популярность машин из Страны восходящего солнца и сейчас продолжает набирать обороты. Так, в прошлом году на отечественном рынке было продано около 335 400 таких авто, что на 17% больше объема 2017 года. Какие же модели разлетаются в России, словно горячие пирожки?
Первое место рейтинга досталось Toyota Camry, потеснившей лидера 2017 года — кроссовер RAV4. Бизнес-седан пришелся по вкусу 33 700 нашим соотечественникам, его продажи подскочили на 20%.
«Четырехдверку» оснащают двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. или 181-сильным объемом 2,5 л. Оба двигателя работают вместе с шестиступенчатым «автоматом». Автомобиль в комплектациях побогаче приводит в движение 3,5-литровый агрегат с отдачей в 249 «лошадей», выступающий в паре с восьмидиапазонной АКП. Ценник на модель стартует от 1 573 000 рублей.
На второй строчке прописался Toyota RAV4, разошедшийся тиражом в 31 155 экземпляров. «Паркетник» потерял 5% прошлогодних «голосов». Тройку лидеров замыкает Mitsubishi Outlander с продажами в 24 511 автомобилей, показав внушительную положительную динамику в 46%.
За нам следует еще один кроссовер — Nissan Qashqai. Его выбрали 23 192 покупателя (+15%). А пятую позицию занял Nissan X-Trail, распроданный в количестве 22 878 машин (+11%).
С шестого по десятый пункт, по данным агентства «Автостат», вписались по порядку следующие модели: «паркетник» Mazda CX-5 (22 594 авто, +21%), бюджетный седан Datsun on-Do (18 200 штук, −8%), внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (17 600 машин, +28%), покинувшая производство Nissan Almera (14 900 автомобилей, −5%) и кроссовер Nissan Terrano (13 900 единиц, +1%).