Какие японские автомобили пользуются особым спросом в России

Первое место рейтинга досталось Toyota Camry, потеснившей лидера 2017 года — кроссовер RAV4. Бизнес-седан пришелся по вкусу 33 700 нашим соотечественникам, его продажи подскочили на 20%.

«Четырехдверку» оснащают двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. или 181-сильным объемом 2,5 л. Оба двигателя работают вместе с шестиступенчатым «автоматом». Автомобиль в комплектациях побогаче приводит в движение 3,5-литровый агрегат с отдачей в 249 «лошадей», выступающий в паре с восьмидиапазонной АКП. Ценник на модель стартует от 1 573 000 рублей.

На второй строчке прописался Toyota RAV4, разошедшийся тиражом в 31 155 экземпляров. «Паркетник» потерял 5% прошлогодних «голосов». Тройку лидеров замыкает Mitsubishi Outlander с продажами в 24 511 автомобилей, показав внушительную положительную динамику в 46%.