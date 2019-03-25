Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники российского автопарка

Фото: LADA
Довольно молодой SUV-сегемент быстро наращивает обороты: особенно актуальны для потребителей сейчас кроссоверы. Так вот, на начало текущего года специалисты насчитали на просторах России 9,95 млн. «паркетников» и внедорожников. Какие бренды и модели выбирали россияне?
Светлана Ермолаева

Во главе рейтинга стоит продукция бренда LADA: этих «россиян» ездит по стране 1,237 млн. экземпляров. На их долю приходится 12% от всех «вездеходов» и кроссоверов. Немного уступают автомобили Toyota: 986 500 машин (10%). Третье место досталось бренду Nissan (893 500 единиц).

На четвертой и пятой строчках поселились машины Chevrolet и Mitsubishi в количестве 694 000 (7%) и 591 000 (около 6%) штук соответственно. Далее по порядку в ТОП-10 следуют: UAZ (588 400 авто, 6%), Hyundai (541 600 экземпляров, 5,4%), KIA (501 500 автомобилей, 5%), Renault (461 600 машин, 4,6%) и Suzuki (320 600 единиц, 3%).

Больше остальных в России зарегистрировано авто ВАЗ-2121 «Нива» — 892 400 штук. Стоит отметить, что модель в современном варианте (LADA 4x4) в хит-параде продаж новых SUV тоже довольно популярен и занимает вторую строчку (после Hyundai Creta).

На фото Chevrolet Niva

Далее выступает американо-российский «проходимец» Chevrolet Niva в количестве 619 300 автомобилей. За «Шеви Нивой» следует Toyota RAV4 (397 400 экземпляров). Четвертым пунктом идет UAZ Hunter (397 200 машин), а первую пятерку замыкает Renault Duster (371 400 авто).

В десятке лидеров также присутствуют дорогостоящий внедорожник Toyota Land Cruiser (327 900 штук), Nissan Qashqai (297 800 единиц), KIA Sportage (294 800 экземпляров), Nissan X-Trail (288 500 машин) и Mitsubishi Outlander (243 700 авто).

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25 марта 2019
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