Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники российского автопарка

Во главе рейтинга стоит продукция бренда LADA: этих «россиян» ездит по стране 1,237 млн. экземпляров. На их долю приходится 12% от всех «вездеходов» и кроссоверов. Немного уступают автомобили Toyota: 986 500 машин (10%). Третье место досталось бренду Nissan (893 500 единиц).

На четвертой и пятой строчках поселились машины Chevrolet и Mitsubishi в количестве 694 000 (7%) и 591 000 (около 6%) штук соответственно. Далее по порядку в ТОП-10 следуют: UAZ (588 400 авто, 6%), Hyundai (541 600 экземпляров, 5,4%), KIA (501 500 автомобилей, 5%), Renault (461 600 машин, 4,6%) и Suzuki (320 600 единиц, 3%).

Больше остальных в России зарегистрировано авто ВАЗ-2121 «Нива» — 892 400 штук. Стоит отметить, что модель в современном варианте (LADA 4x4) в хит-параде продаж новых SUV тоже довольно популярен и занимает вторую строчку (после Hyundai Creta).