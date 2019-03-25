LADA 4x4 обновилась и получила 20 новых доработок

В арсенале LADA Online оказался список доработок отечественного вездехода LADA 4x4, состоящий из 17 пунктов. Среди них — модернизированный рычаг АКП и тише работающая печка.

Если верить этому перечню, заводским инженерам поставлена задача «научить» дворники включаться с задержкой, если они работают в паре с омывателем, и оснастить режимом работы с программируемой паузой, а также разработать алгоритм работы ближнего света и габаритов, чтобы они выключались вместе с зажиганием.

Кроме того, есть надежда, что автомобиль получит салонный фильтр, подлокотник для водителя, постоянное питание для плафона в багажнике и поводки для багажной полки. Ручку пятой двери доработают, и она будет меньше пачкаться, усовершенствуют форсунки стеклоомывателя, заменят уплотнители дверей, а также внедрят еще несколько обновок.

Невозможно пока сказать, окончательный ли это список обновлений или он еще будет меняться. Но если новые владельцы волжского «проходимца» в скором времени найдут все эти «доделки» в автомобиле, то они скорее всего останутся довольны. Хотя поклонники «Нивы» все же ждут более существенных изменений.