В России изменится порядок оформления купли-продажи машин

Через 1,5—2 года российские автовладельцы смогут вносить отметки в государственные базы данных о продаже или покупке машины самостоятельно, без поездки в ГИБДД, закрепляя сделку персональной электронной подписью.

Своего рода «электронный договор купли-продажи» станет продолжением проектов «электронное водительское удостоверение» и «электронный ПТС», разрабатываемых и внедряемых компанией «Электронный паспорт», входящей в «Ростех».

В прошлом году в ГИБДД были зарегистрированы первые машины с электронными ПТС. Помимо данных о самой машине, электронный ПТС содержит данные о ее страховке ОСАГО, техосмотре и прочем. А ввести в обиход «электронные права» ГИБДД намерена 2020 году.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в «Электронном паспорте», для полноценной организации системы электронного договора купли-продажи придется предварительно решить вопрос с электронными подписями (ЕП) автовладельцев, которыми они будут заверять свое соглашение. На данный момент система получения ЕП организована так, что связываться с ней находится мало желающих.