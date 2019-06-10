Новый Renault Arkana и еще 4 дешевых кроссовера с полным приводом и «автоматом»

Если денег мало, а полноприводный кроссовер, да еще с «автоматом» хочется, нет никаких препятствий стать его счастливым обладателем. Портал «АвтоВзгляд» нашел самые доступные автомобили на рынке. В скромный бюджет укладывается и самая горячая новинка года.
Внимание к этому кроссоверу не слабеет, хотя он уже дедушка рынка. В Европе во всю продают Dacia Duster нового поколения, а у нас по прежнему старая машина. Может, это и к лучшему, ведь ценник на надежный и неприхотливый автомобиль более чем гуманный.
Версия с полным приводом и автоматом стоит 1 012 990 рублей. Это самый доступный кроссовер на нашем рынке. Его продают с бензиновым атмосферным мотором объемом 2,5 литра и мощностью 143 л. с. Внешность и салон кроссовера, конечно, словно из прошлого века. Зато проходимость и надежность на уровне. За это его и любят.
Самый популярный кроссовер, который просто порвал рынок. По результатам продаж прошлого года Creta стала самым популярным SUV в своем классе. А в общем рейтинге занял четвертое место. Корейца отличает хорошо настроенная подвеска, да и отделка салона будет получше, чем у Kaptur. Рулиться Creta тоже неплохо. Автомобиль с полным приводом и шестиступенчатым автоматом можно приобрести как с мотором 1,6 л развивающим 121 л. с., так и с двухлитровым агрегатом мощностью 150 л. с. Первый вариант стоит 1 185 000 рублей, второй 1 335 000 рублей.
Renault Kaptur — 1 189 900 рублей
Kaptur плоть от плоти родственник Duster. Они делят общую платформу B0. Узлы и агрегаты схожи. То есть Kaptur унаследовал неубиваемость и надежность. Машина отличается только кузовом, который смотрится намного интереснее. Да и в салоне побогаче. Скажем, передние кресла гораздо комфортнее тех, что стоят в Duster. У машины есть система стабилизации, кондиционер, борткомпьютер и другие плюшки. Силовой агрегат с которым идет четырехступенчатый автомат и полный привод тот же, что и у Duster — бензиновый двухлитровый мотор мощностью 143 л. с.
Этот тот же знакомый нам Duster, только с другой «мордой» у чуть более богатым оснащением. По технической части он ничем не отличается от Duster или Kaptur. Так же как и на обоих французов на него можно установить стальные защиты редуктора и топливного бака. Тогда лазить по грязи будет спокойнее. Полноприводную модификацию Terrano продают с 2-литровым мотором в 143 л. с. и четырехступенчатым автоматом.
Renault Arkana — 1 499 990 рублей
Самая ожидаемая новинка этого года. Это наиболее доступное на сегодняшний день кросс-купе. Если судить по габаритам, автомобиль находится между Renault Kaptur и Koleos. При этом у машины более чем солидный дорожный просвет — 250 мм. Как у настоящих внедорожников. Версия 4x4 сочетается с парой из наддувного мотора объемом 1,3-литра и мощностью 130 л. с., который работает в паре с вариатором.