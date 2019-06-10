Новый Renault Arkana и еще 4 дешевых кроссовера с полным приводом и «автоматом»

Nissan Terrano — 1 219 000 рублей

Этот тот же знакомый нам Duster, только с другой «мордой» у чуть более богатым оснащением. По технической части он ничем не отличается от Duster или Kaptur. Так же как и на обоих французов на него можно установить стальные защиты редуктора и топливного бака. Тогда лазить по грязи будет спокойнее. Полноприводную модификацию Terrano продают с 2-литровым мотором в 143 л. с. и четырехступенчатым автоматом.