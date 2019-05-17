Совет от дальнобойщиков: лучший способ защитить бампер и капот от следов насекомых

На какие только ухищрения ни пойдет опытный водитель, лишь бы защитить лакокрасочное покрытие фасада своего авто от сбитых насекомых: многие выезжают за полночь, когда насекомые не столь активны, кто-то заклеивает фары, бампер и капот малярным скотчем, который, изрядно прикипев на солнцепеке, оставляет следы и клей. А кто-то наносит недешевую защитную пленку. Но есть более простое и дешевое средство, которое после мойки не оставит и следа — простое мыло!

Гнаться за брендами и составом не стоит — нам не кожу головы и секущиеся кончики с веселыми пружинками лечить, а бампер с капотом защищать. Натерев кусок «ромашкового» или «детского» на терке, разводим получившийся полуфабрикат литром воды и заправляем смесь в пульверизатор. Состав готов к употреблению!