Совет от дальнобойщиков: лучший способ защитить бампер и капот от следов насекомых

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Длительная поездка на авто всегда заканчивается продолжительной мойкой и долгими препирательствами с «клининговой» службой: за «мух» требуют доплатить, а смывать остатки насекомых предлагают чуть ли не шлифовальной машинкой. Как раз и навсегда победить эту проблему?
Ефим Розкин

На какие только ухищрения ни пойдет опытный водитель, лишь бы защитить лакокрасочное покрытие фасада своего авто от сбитых насекомых: многие выезжают за полночь, когда насекомые не столь активны, кто-то заклеивает фары, бампер и капот малярным скотчем, который, изрядно прикипев на солнцепеке, оставляет следы и клей. А кто-то наносит недешевую защитную пленку. Но есть более простое и дешевое средство, которое после мойки не оставит и следа — простое мыло!

Гнаться за брендами и составом не стоит — нам не кожу головы и секущиеся кончики с веселыми пружинками лечить, а бампер с капотом защищать. Натерев кусок «ромашкового» или «детского» на терке, разводим получившийся полуфабрикат литром воды и заправляем смесь в пульверизатор. Состав готов к употреблению!

Перед самой поездкой, перед погрузкой скарба и родни, обильно наносим полученную жидкость на все «подверженные атаке» детали: бампер, фары, решетка радиатора, капот. Засохнув, мыло образует защитную пленку, которой и предстоит противостоять прикипанию мошек к лакокрасочному покрытию. Уже через 10—15 минут, самодельная «химия», которая, к слову, абсолютно безвредна для экологии и, следовательно, может быть нанесена в любом удобном месте, образует достаточный барьер. Можно смело выезжать на автомагистраль.

Добравшись до пункта назначения, нужно смыть полученную субстанцию уже вместе с вредителями. Удалить всю «налипшую» живность можно будет даже своими силами, взяв в помощники лишь ведро воды и тряпку. Мыло, размокнув, позволит легко смыть даже самых «быстрых» и «нажористых» жуков, а лакокрасочное покрытие останется в целости и сохранности. Экономия на услугах моечных центров — приятный бонус.

безопасность дорожного движения, дорога, трасса, автохимия, лайфхак
17 мая 2019
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