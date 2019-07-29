Немцы выпустят заряженную версию Audi Q8

На подобное решение руководство бренда из Ингольштадта сподвигла популярность таких моделей, как BMW M и Mercedes-AMG от своих главных конкурентов. При этом топ-менеджер подчеркнул, что Audi Sport возмется за создание RS-версий почти всех представителей сегмента SUV в линейке Audi. Модификации с мощными моторами сойдут с конвейера в течение следующих 12 месяцев, и первой ласточкой будет флагман марки RS Q8.

Его испытания стартовали еще зимой, а не так давно кроссовер стал добычей фотошпионов во время тестовых заездов на Нюрбургринге. По предварительной информации, автомобиль получит гибридную систему от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, включающую бензиновый 4-литровый битурбо мотор и электродвигатель с литий-ионным аккумулятором емкостью 14 кВт-ч. Суммарная мощность машины составляет 680 л. с. и 850 Нм крутящего момента.

Кроме того не исключено, что уже в этом году немецкий производитель представит еще один заряженный кросс — Audi RS Q3 Sportback с 2,5-литровым движком мощностью 400 л. с., агрегатированным с АКП и системой полного привода quattro.