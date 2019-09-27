Надо ли уступать пешеходу, едва вступившему на «зебру» на встречной полосе

Пешеходы на «зебрах» сейчас чувствуют себя особенно вольготно. Считается, что как только каблук ботинка «пешика» коснулся белой полосы на асфальте, все машины в зоне перехода немедленно обязаны замереть и не шевелиться, пока гражданин (или гражданка) изволит следовать в сторону противоположного края проезжей части.

На самом деле это отнюдь не всегда соответствует ПДД. Да, пункт 14.1 Правил гласит: «водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода». Словосочетание «вступившим на проезжую часть» как бы подтверждает правильность практики замирания машин перед «зеброй».

Однако не следует забывать, что именно подразумевают ПДД под термином «уступить дорогу». На самом деле, согласно букве этого документа, «уступить дорогу» (не создавать помех) означает, что «участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».

Другими словами, когда проезжающая через «зебру» машина не помешает переходящему дорогу гражданину двигаться в выбранном им направлении с неизменной скоростью, тормозить перед полосками на асфальте она не должна.