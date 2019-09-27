Надо ли уступать пешеходу, едва вступившему на «зебру» на встречной полосе

Число камер автоматической фиксации, умеющих выписывать штрафы за непропуск пешеходов на переходах, растет ускоренными темпами, особенно в Москве. В этой связи для многих водителей становится особенно критично знать, как и когда тормозить в таких местах.
Максим Строкер

Пешеходы на «зебрах» сейчас чувствуют себя особенно вольготно. Считается, что как только каблук ботинка «пешика» коснулся белой полосы на асфальте, все машины в зоне перехода немедленно обязаны замереть и не шевелиться, пока гражданин (или гражданка) изволит следовать в сторону противоположного края проезжей части.

На самом деле это отнюдь не всегда соответствует ПДД. Да, пункт 14.1 Правил гласит: «водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода». Словосочетание «вступившим на проезжую часть» как бы подтверждает правильность практики замирания машин перед «зеброй».

Однако не следует забывать, что именно подразумевают ПДД под термином «уступить дорогу». На самом деле, согласно букве этого документа, «уступить дорогу» (не создавать помех) означает, что «участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».

Другими словами, когда проезжающая через «зебру» машина не помешает переходящему дорогу гражданину двигаться в выбранном им направлении с неизменной скоростью, тормозить перед полосками на асфальте она не должна.

То есть сам факт одновременного нахождения на «зебре» и человека, и транспортного средства — это еще не криминал, и не приговор, автоматически означающий скорую отправку «письма счастья» автовладельцу.

Напомним, что штраф за непропуск пешехода на нерегулируемом переходе по статье 12.18 КоАП составляет 1500—2500 рублей. И камеры автоматической фиксации частенько бездумно «штампуют» штрафы за непропуск пешехода, даже когда водитель в принципе не могл «вынудить изменить направление движения или скорость» пешехода на нерегулируемом переходе.

Такое впечатление, что действует принцип: раз твоя машина оказалась на «зебре» одновременно с человеком, значит ты виноват. В том числе и в ситуациях, когда человек физически не мог бы допрыгнуть до авто, даже если бы захотел.

В таких случаях следует обязательно опротестовывать несправедливые штрафы, в том числе и в суде. Пусть даже для установления истины и придется организовывать автотехническую экспертизу, которая призвана будет ответить на вопрос: вынудил ли водитель пешехода изменить скорость и направление движения.

Если правда на вашей стороне, смело судитесь с местным Центром автоматической фиксации — все равно стоимость услуг эксперта и адвоката можно будет взыскать с ответчика.

штрафы, видеофиксация, пешеходы, зебра, КоАП
27 сентября 2019
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