KIA Cerato получил новые комплектации

KIA Cerato во всех комплектациях, кроме стартовой Comfort, обзавелся модернизированным информационно-развлекательным комплексом с онлайн-сервисом «Яндекс.Навигатор» с голосовым помощником. Кроме того, Cerato Luxe получил восьмидюймовый монитор «мультимедийки» и камеру заднего вида. А авто в варианте Prestige отныне щеголяет функцией бесключевого доступа и боковыми зеркалами с электроприводом.

Комплектации Premium и Premium+ исчезли, а их место заняли GT Line и GT Line+ со спортивным стайлинг-пакетом. В него вошел руль с подрулевыми лепестками переключения передач, кресла первого ряда с усиленной боковой поддержкой и металлические накладки на педали.