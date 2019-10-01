KIA Cerato получил новые комплектации

KIA Cerato во всех комплектациях, кроме стартовой Comfort, обзавелся модернизированным информационно-развлекательным комплексом с онлайн-сервисом «Яндекс.Навигатор» с голосовым помощником. Кроме того, Cerato Luxe получил восьмидюймовый монитор «мультимедийки» и камеру заднего вида. А авто в варианте Prestige отныне щеголяет функцией бесключевого доступа и боковыми зеркалами с электроприводом.
Комплектации Premium и Premium+ исчезли, а их место заняли GT Line и GT Line+ со спортивным стайлинг-пакетом. В него вошел руль с подрулевыми лепестками переключения передач, кресла первого ряда с усиленной боковой поддержкой и металлические накладки на педали.
Внешне Cerato с GT-дизайном отличаются спойлером на крышке багажника, накладками на пороги, черными глянцевыми корпусами зеркал заднего вида и такого же цвета фальшрадиаторной решеткой. Под задним бампером инженеры установили диффузор с красными декоративными элементами.
Повторимся, что несмотря на все изменения, в базе модель по-прежнему оценивается в 1 134 900 рублей, а ценник на автомобиль с «Яндекс.Навигатором» стартует от 1 204 900 ₽
В арсенале модели, напомним, имеется 1,6-литровый мотор мощностью 128 л. с. и 150-сильный агрегат объемом 2 л. Движок меньшей мощности агрегатирован либо с шестискоростной «механикой», либо с АКП с аналогичным количеством ступеней. Более производительный — исключительно с «автоматом».