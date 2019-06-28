Что будет, если залить в мотор масло выше максимума на щупе

В отличии от каши из известной поговорки, двигатель машины маслом вполне можно довести до капитального ремонта. Смертельной «приправой» может оказаться даже самое дорогое и лучшее масло, рекомендованное заводской инструкцией по эксплуатации машины.
Максим Строкер

К написанию этого материала подтолкнул случай, произошедший с коллегой автора этих строк. В какой-то момент его Audi Q5 зажгла на приборной панели сигнал о недостаточном количестве масла.

Как заботливый автомобилист, он немедленно испугался за здоровье мотора, кинулся в ближайший автомагазин и плюхнул канистру хорошего масла в двигатель. Залил по уму — чуть меньше чем положено при полной замене смазки в моторе, ведь там же еще что-то осталось. И спокойно поехал по своим делам. А на следующее утро проверил и обнаружил, что уровень масла в картере находится намного выше отметки «max» на щупе.

В тяжких думах о судьбах движка завелся, доехал до работы и решил таки посоветоваться со мной: не опасно ли ездить с повышенным уровнем масла? Для начала я поздравил его с «гениальным» решением долить масло в только что заглушенный мотор, когда нестекшей смазки все еще полно в каналах блока цилиндров, а картер может быть практически сухим.

Затем описал ему последствия езды с повышенным количеством масла. Производитель устанавливает его с тем расчетом, чтобы вращающийся коленвал двигателя ни при каких штатных условиях не соприкасался с поверхностью смазки, находящейся в картере. Когда же он плюхает по маслу, последнее «взбивается» в эмульсию.

Немедленная неприятность — масляный насос начинает захватывать ее вместо жидкого масла и гнать по системе смазки. Эмульсия, как мы понимаем, смазывает гораздо хуже жидкого лубриканта и это становится причиной первой проблемы: ускоренного износа всех трущихся частей в моторе, включая детали самого масляного насоса.

Вторая проблема вызвана тем, что эмульсия занимает гораздо больший объем, чем масло, из которого она появилась. Поэтому в картере двигателя резко растет давление. Настолько, что смазка начинает выдавливаться наружу сквозь сальники и уплотнения мотора.

Менее критичные для здоровья двигателя последствия повышенного уровня масла заключаются в резком увеличении его «угара» в цилиндрах. Из-за этого можно катализатор «убить» в кратчайшие сроки, а также свечи капитально закоксовать с последствиями в виде нестабильного зажигания, затрудненного пуска, резкого увеличения расхода топлива и падения мощности.

В общем, вердикт одни: если влил масла в мотор больше нормы — на машине ездить нельзя до тех пор пока не уберешь излишки. Сделать это можно просто. При холодном двигателе откручиваешь сливную пробку на картере, сливаешь избыточное количество масла и контролируешь получившийся уровень щупом, чтобы он не превышал отметки «max».

двигатель, ремонт, моторное масло
28 июня 2019
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