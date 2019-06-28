Что будет, если залить в мотор масло выше максимума на щупе

К написанию этого материала подтолкнул случай, произошедший с коллегой автора этих строк. В какой-то момент его Audi Q5 зажгла на приборной панели сигнал о недостаточном количестве масла.

Как заботливый автомобилист, он немедленно испугался за здоровье мотора, кинулся в ближайший автомагазин и плюхнул канистру хорошего масла в двигатель. Залил по уму — чуть меньше чем положено при полной замене смазки в моторе, ведь там же еще что-то осталось. И спокойно поехал по своим делам. А на следующее утро проверил и обнаружил, что уровень масла в картере находится намного выше отметки «max» на щупе.

В тяжких думах о судьбах движка завелся, доехал до работы и решил таки посоветоваться со мной: не опасно ли ездить с повышенным уровнем масла? Для начала я поздравил его с «гениальным» решением долить масло в только что заглушенный мотор, когда нестекшей смазки все еще полно в каналах блока цилиндров, а картер может быть практически сухим.

Затем описал ему последствия езды с повышенным количеством масла. Производитель устанавливает его с тем расчетом, чтобы вращающийся коленвал двигателя ни при каких штатных условиях не соприкасался с поверхностью смазки, находящейся в картере. Когда же он плюхает по маслу, последнее «взбивается» в эмульсию.