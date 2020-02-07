В России вопреки ожиданиям выросли продажи новых автомобилей

Прошлый год оказался не очень удачным для авторынка, просев, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на 2,3%. Хотя в декабре россияне приобрели «легковушек» на 2,3% больше, нежели годом ранее. Но это вполне объяснимо: потребители бросились за покупками перед новогодним подорожанием, связанным в основном с повышением утильсбора.

Так что январский рост продаж оказался полой неожиданностью.

«Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. — комментирует председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами — в феврале и особенно в марте».

В рейтинге брендов на лидерской позиции уже укоренился LADA с результатом в 21 790 экземпляров и положительной динамикой в 1%. Второе место, как и прежде, занимает KIA, чья продукция разлетелась тиражом в 14 955 машин, потеряв 5% «голосов». Тройку лидеров замыкает Hyundai: за него рублем проголосовали 11 395 россиян (+5%).

Четвертую и пятую строчки заняли Renault (8293 штуки, +6%) и Toyota (6405 машин, +20%) соответственно. Далее в ТОП-10 в порядке убывания расположились: Volkswagen (6269 экземпляров, +1%), Skoda (5945 автомобилей, +7%), Nissan (4938 единиц, −1%), Mercedes-Benz (2640 авто, +5%) и «Группа ГАЗ» (2568 штук, −1%).

Стоит отметить, что в этом хит-параде не учитывались продажи компании BMW: марка поменяла периодичность отчетности с ежемесячной на ежеквартальную. Так что результаты баварцев мы сможем увидеть по завершении марта.