АВТОВАЗ придумал новый дизайн колесных дисков

Новые диски щеголяют сложным рисунком и двухцветным серебристо-черным исполнением. Новинка крепится к ступице на пять шпилек, а такая модель подходит не для всех «вазовских» авто.
Так что новые «изыски» предназначены либо для Vesta Sport, либо для 4x4. Есть еще вариант, что обновка предназначена для внедорожника Chevrolet Niva, недавно вернувшегося под крыло Волжского автозавода.
Между тем, АВТОВАЗ работает не только над новым дизайном дисков: на заводе начали собирать хетчбэк повышенной проходимости LADA XRAY Cross в версии Instinct.
«Пятидверка», по некоторым данным, получит черные глянцевые крышу и корпуса боковых зеркал, а еще, кстати, авто оснастят двухцветными дисками. Вероятно, таким способом автостроитель пытается поднять продажи не очень популярной модели.