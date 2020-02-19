АВТОВАЗ придумал новый дизайн колесных дисков

Новые диски щеголяют сложным рисунком и двухцветным серебристо-черным исполнением. Новинка крепится к ступице на пять шпилек, а такая модель подходит не для всех «вазовских» авто.

Так что новые «изыски» предназначены либо для Vesta Sport, либо для 4x4. Есть еще вариант, что обновка предназначена для внедорожника Chevrolet Niva, недавно вернувшегося под крыло Волжского автозавода.