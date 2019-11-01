Mercedes отзывает в России седаны E-класса

Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, АО «Мерседес-Бенц Рус», официальный представитель Mercedes-Benz в России, отзывает 383 Mercedes-Benz Е-Класс (213-й кузов). Речь идет о машинах, проданных в нашей стране с августа 2016 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность, что задний спойлер на двери багажника мог быть изготовлен не в соответствии с нормами. На высоких скоростях задний спойлер может открепиться от автомобиля», сказано в сообщении.

У машин, подпавших под отзывную компанию, в СТО официальных дилеров будет произведена бесплатная диагностика крепления заднего спойлера. В случае необходимости, оно будет отремонтировано, утверждает Росстандарт.