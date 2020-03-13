Кроссовер в лидерах: названы самые продаваемые автомобили в Москве

В прошедшем месяце в Белокаменной в руки покупателей ушло 16 300 «легковушек», что на 9,1% больше, нежели годом ранее. Самым продаваемым авто стал паркетник Nissan Qashqai с результатом в 1300 единиц и невероятной положительной динамикой в 433%. По данным аналитиков «Автостата», такому трехзначному росту способствовали так называемые юридические продажи. Так, около 1000 авто купили именно юрлица. Можно предположить, что большая часть этих машин пойдет служить в столичный каршеринг.

Вторую строчку занял «бюджетник» Volkswagen Polo, разлетевшийся тиражом в 764 экземпляра (+29%). Напомним, что в ближайшее время модель в России сменит поколение, а вместе с тем поменяет и кузов — седан на более практичный лифтбэк. Третье место досталось KIA Rio: за него рублем проголосовали 672 россиянина (+22,9%). За ним следует кроссовер Hyundai Creta (611 машин, +9,7%). А первую пятерку замыкает бизнес-седан Toyota Camry (484 штуки, +10%).

Далее по-порядку в хит-параде расположились Skoda Octavia (447 автомобилей, +3,7%), Volkswagen Tiguan (446 паркетников, −1,3%), Toyota RAV4 (430 машин, +71,3%), Hyundai Solaris (429 «четырехдверок», −16,9%) и Nissan X-Trail (392 авто, +1%).