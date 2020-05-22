Пойманы организаторы побега Карлоса Гона, предcказавшего банкротство Nissan

Как сообшает Reuters, маршалы США задержали 59-летнего Майкла Тейлора, и его 27-летнего сына Питера. Известно, что Майкл Тейлор ранее служил в спецназе. Арест прошел в штате Массачусетс по запросу японской стороны. Теперь обоим обвиняемым предстоит экстрадиция в Японию. Их адвокат Пол Келли уже заявил, что будет добиваться полного и справедливого рассмотрения дела органами, как судебной, так и исполнительной власти.

По версии японской стороны, Тейлоры с помощью еще одного соучастника, вывезли Гона из квартиры, в которой он был под домашним арестом, в крупном ящике для музыкальных инструментов. А затем они переправили его через Турцию в Ливан на самолете.

По этому поводу турецкие власти уже выдвинули обвинения против семи человек, которые участвовали в операции.

Представители самого Карлоса Гона пока никак не прокомментировали эту историю. Напомним, что Гон, которого с подачи Nissan обвиняют в Японии в финансовых махинациях, бежал из-под домашнего ареста в Ливан в конце 2019 года.