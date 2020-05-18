Как режим ограничений повлиял на рынок коммерческих автомобилей

Аналитики ГК «АвтоСпецЦентра» провели социологическое исследование, показавшее, что 28% опрошенных представителей российского малого и среднего бизнеса и в условиях «коронавирусных» ограничений планируют покупку автомобилей тех же марок и моделей, а также в те же сроки, что были намечены до пандемии.

Причем почти половина из них, а точнее 47%, воспользуется онлайн-сервисами покупки. Последние, к слову сказать, осваивает все больше и больше автостроителей. А 38% тех, кто все еще намерен в ближайшее время покупать авто, будут участвовать в программах лизинга и Trade-in.

Остальные респонденты рассказали, что им пришлось отказаться от первоначальных планов. 14% предпринимателей рассматривают к покупке новые машины, но с более скромным ценником, чем хотели ранее, а 16% — выбирают варианты авто с пробегом.