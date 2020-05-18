Как режим ограничений повлиял на рынок коммерческих автомобилей

Аналитики ГК «АвтоСпецЦентра» провели социологическое исследование, показавшее, что 28% опрошенных представителей российского малого и среднего бизнеса и в условиях «коронавирусных» ограничений планируют покупку автомобилей тех же марок и моделей, а также в те же сроки, что были намечены до пандемии.
Причем почти половина из них, а точнее 47%, воспользуется онлайн-сервисами покупки. Последние, к слову сказать, осваивает все больше и больше автостроителей. А 38% тех, кто все еще намерен в ближайшее время покупать авто, будут участвовать в программах лизинга и Trade-in.
Остальные респонденты рассказали, что им пришлось отказаться от первоначальных планов. 14% предпринимателей рассматривают к покупке новые машины, но с более скромным ценником, чем хотели ранее, а 16% — выбирают варианты авто с пробегом.
Отмечается, что повышенное внимание к «бэушкам» уже привело к подорожанию в этом сегменте. Легкий коммерческий транспорт прибавил в цене в среднем 5—6%, а прайсы на большегрузы выросли на 3—4%.
23% опрошенных отложили приобретение автомобилей и обновление парка до конца года, а еще 19% будут дожидаться снятия ограничений.
— В Европе за первый квартал этого года было продано на 60% меньше единиц коммерческого транспорта, чем за тот же период в 2019 году. В России ситуация пока более оптимистичная и если в ближайшее время заработают программы господдержки, то до конца года снижение рынка составит не более 30—40%, — комментирует ситуацию директор департамента коммерческого транспорта ГК «АвтоСпецЦентр» Максим Шишко.
Между тем, область бизнеса, где трудятся легкие коммерческие автомобили, «коронавирусный» кризис затронул в меньшей степени. Такой транспорт сегодня активно задействован всеразличными службами доставки, которых становится только больше.