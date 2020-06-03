В России стартовали продажи сразу трех новинок Audi

Универсал Audi A6 Avant пятой генерации до российского рынка добирался очень долго. Так что в Европе «сарай» уже давно не новинка: авто было представлено еще весной 2018 года, а продажи стартовали тем же летом.
В России универсалы, прямо скажем, не сильно популярны, но немцы все-таки решились привезти модель и в наши края. Возможно, их сподвигло на этот отсутствие конкурентов в премиум-сегменте.
Автомобиль доступен в трех модификациях: 40 TFSI с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 190 л. с., 40 TDI, вооруженный дизелем аналогичного объема и производительности, а также 45 TDI с 249-сильным движком на тяжелом топливе на 3 л.
Младшие двигатели работают вкупе с «роботом» S tronic и передним приводом. Более мощный агрегат трудится вместе с АКП tiptronic и полным приводом quattro. Ценник на авто начинается от 3 311 000 рублей.
Кроме того, седан Audi A6 и четырехдверное купе Audi A7 Sportback тоже получили в распоряжение дизель объемом 3 л с отдачей в 249 «лошадей». Прайс на такие машины стартует от 3 999 000 и 4 810 000 рублей соответственно. Все три новинки прикатят к своим первым покупателям и в шоу-румы в августе 2020 года.