В России стартовали продажи сразу трех новинок Audi

Фото: Audi
Премиальный бренд из Ингольштадта, несмотря на пандемию коронавируса и экономический кризис, привез в Россию сразу три новинки — Audi A6 Avant пятого поколения, а также A6 и Audi A7 Sportback в новой модификации с дизельным мотором. Дилеры начали принимать заказы на авто. А когда последние прикатят в шоу-румы живьем, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Универсал Audi A6 Avant пятой генерации до российского рынка добирался очень долго. Так что в Европе «сарай» уже давно не новинка: авто было представлено еще весной 2018 года, а продажи стартовали тем же летом.

В России универсалы, прямо скажем, не сильно популярны, но немцы все-таки решились привезти модель и в наши края. Возможно, их сподвигло на этот отсутствие конкурентов в премиум-сегменте.

  • Audi A6
  • Audi A7 Sportback

Автомобиль доступен в трех модификациях: 40 TFSI с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 190 л. с., 40 TDI, вооруженный дизелем аналогичного объема и производительности, а также 45 TDI с 249-сильным движком на тяжелом топливе на 3 л.

Младшие двигатели работают вкупе с «роботом» S tronic и передним приводом. Более мощный агрегат трудится вместе с АКП tiptronic и полным приводом quattro. Ценник на авто начинается от 3 311 000 рублей.

Кроме того, седан Audi A6 и четырехдверное купе Audi A7 Sportback тоже получили в распоряжение дизель объемом 3 л с отдачей в 249 «лошадей». Прайс на такие машины стартует от 3 999 000 и 4 810 000 рублей соответственно. Все три новинки прикатят к своим первым покупателям и в шоу-румы в августе 2020 года.

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3 июня 2020
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