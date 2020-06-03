В России стартовали продажи сразу трех новинок Audi

Универсал Audi A6 Avant пятой генерации до российского рынка добирался очень долго. Так что в Европе «сарай» уже давно не новинка: авто было представлено еще весной 2018 года, а продажи стартовали тем же летом.

В России универсалы, прямо скажем, не сильно популярны, но немцы все-таки решились привезти модель и в наши края. Возможно, их сподвигло на этот отсутствие конкурентов в премиум-сегменте.