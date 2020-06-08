10 автомобилей с самыми проблемными АКП

Еще в хит-парад попали сразу четыре модели Nissan. Речь идет о седане Maxima (2012—2013 гг, 106 000 — 150 500 км), кроссовере Rogue, на российском рынке продающийся под именем X-Trail (2012 год, 151 000 — 186 000 км), хетчбэке Versa Note (2014 год, 89 000 — 103 800 км) и «четырехдверке» Sentra (авто 2013—2014 годов с пробегом 108 600 — 164 000 км).

Кроме того, эксперты узнали, что АКП культового внедорожника Jeep Wrangler 2010 года начинает ломаться после 157 000 — 223 600 км, кроссовера Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 года — после 135 000 — 191 500 км, большого паркетника GMC Acadia, 2008 — 2010 годов изготовления — после 156 000 — 235 000 км.

Заметим, что вечных агрегатов не существует, а водители и сами могут поспособствовать скорому износу коробки передач, особенно, если водитель — неопытный. Обозреватели портала «АвтоВзгляд» разобрались, как следует вести себя за рулем, что уберечь «автомат» от преждевременной поломки. Подробности — здесь.