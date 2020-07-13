10 самых продаваемых автомобилей в мире

Как ни странно, но девять из десяти автомобилей, попавших в рейтинг наиболее покупаемых — японские модели. Лидером мировых продаж 2019 года, по данным британского издания AutoExpress, стал седан Toyota Corolla. «Четырехдверка», доступная в том числе и российским покупателям, разлетелась по планете тиражом, превышающим 1,2 млн. экземпляров (+8% по сравнению с 2018 годом).

Вторая строчка досталась кроссоверу Toyota RAV4: его раскупили в количестве, немного недотянувшим до 1 млн. авто (+19%).