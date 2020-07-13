10 самых продаваемых автомобилей в мире

На фото седан Toyota Corolla 2020 модельного года
Англичане, проанализировав мировой рынок автомобилей, назвали десять наиболее продаваемых моделей. Причем в рейтинг попали не только популярные нынче кроссоверы: например, первое место досталось седану, находящемуся на хорошем счету и у российских потребителей. С хит-парадом ознакомился портал «АвтоВзгляд».

Как ни странно, но девять из десяти автомобилей, попавших в рейтинг наиболее покупаемых — японские модели. Лидером мировых продаж 2019 года, по данным британского издания AutoExpress, стал седан Toyota Corolla. «Четырехдверка», доступная в том числе и российским покупателям, разлетелась по планете тиражом, превышающим 1,2 млн. экземпляров (+8% по сравнению с 2018 годом).

Вторая строчка досталась кроссоверу Toyota RAV4: его раскупили в количестве, немного недотянувшим до 1 млн. авто (+19%).

На фото Toyota RAV4 2019 модельного года

Тройку лидеров замыкает еще один японский паркетник — Honda CR-V. Он пришелся по вкусу 831 000 автомобилистов, увеличив объем реализации на 14%. На четвертой позиции прописался пикап Ford F-150 (749 000 автомобилей, −1%) — единственный «не японец» в списке, а на пятой — Nissan Sentra (722 000 штук, +5%).

Далее по порядку места заняли Toyota Camry (708 000 седанов, +5%), Nissan X-Trail/Rogue (674 000 авто, −10%), четырехдверный Honda Civic (666 000 машин, +2%), Honda HR-V (626 000 паркетников, −4%) и Honda Accord (587 000 экземпляров, +15%).

Кстати, еще в июне 2017 года официальные представители компании Honda заявили, что модели Accord и Civic могут вернуться в нашу страну.

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14 июля 2020
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