Китайцы, опередившие прогресс: что случится с российским авторынком до конца года

К счастью или сожалению, но китайцы наводнили не только наш рынок, но и без стеснения атакуют мировой, вытесняя завсегдатаев, включая премиальных. Причем лидерство азиаты завоевывают буквально во всех сегментах.

Скажем больше: они диктуют планете собственные правила игры, навязывая автобизнесу новые стандарты, требования и тренды.