Китайцы, опередившие прогресс: что случится с российским авторынком до конца года

К счастью или сожалению, но китайцы наводнили не только наш рынок, но и без стеснения атакуют мировой, вытесняя завсегдатаев, включая премиальных. Причем лидерство азиаты завоевывают буквально во всех сегментах.
Скажем больше: они диктуют планете собственные правила игры, навязывая автобизнесу новые стандарты, требования и тренды.
Впрочем, в этом нет ничего плохого. Рынок меняется, меняются и приоритеты. А вместе с этим изменятся и игроки. Иностранные бренды уже серьезно утратили позиции и продолжают терять их дальше, уступая китайцам как занятые территории, так и свои собственные.
Отрадно, что азиаты наступают на мир не только с превратившимися в приличные изделия продуктами, но и вовсе опережающими прогресс. Не верите? Тогда рекомендуем послушать эксклюзивный подкаст портала «АвтоВзгляд», после чего очевидное перестанет казаться столь невероятным.