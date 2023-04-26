Китайцы, опередившие прогресс: что случится с российским авторынком до конца года

Фото: АвтоВзгляд
Если некоторое время назад эксперты прогнозировали увеличение доли китайских марок на российском рынке до 40—45%, то сейчас им прочат от 50-ти до 60%. Причем случится это до конца 2023 года. Похоже, еще чуть-чуть, и каждый второй автомобиль, реализованный в нашей стране, будет «поднебесным». Хорошо это или плохо, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

К счастью или сожалению, но китайцы наводнили не только наш рынок, но и без стеснения атакуют мировой, вытесняя завсегдатаев, включая премиальных. Причем лидерство азиаты завоевывают буквально во всех сегментах.

Скажем больше: они диктуют планете собственные правила игры, навязывая автобизнесу новые стандарты, требования и тренды.

Впрочем, в этом нет ничего плохого. Рынок меняется, меняются и приоритеты. А вместе с этим изменятся и игроки. Иностранные бренды уже серьезно утратили позиции и продолжают терять их дальше, уступая китайцам как занятые территории, так и свои собственные.

Отрадно, что азиаты наступают на мир не только с превратившимися в приличные изделия продуктами, но и вовсе опережающими прогресс. Не верите? Тогда рекомендуем послушать эксклюзивный подкаст портала «АвтоВзгляд», после чего очевидное перестанет казаться столь невероятным.

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26 апреля 2023
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