В России появился кроссовер Suzuki S-Presso за 1 300 000 рублей

Фото производителя
Автодилеры Ростовской области разместили несколько объявлений о продаже компактных «кроссов» Suzuki S-Presso. Интересно, что данный автомобиль изначально предназначен для рынка Индии, а потому руль у него справа. Однако из-за дефицита наверняка и такая машина найдет своего покупателя. Особенно в южном регионе, «праворулек» немало.
Виктор Васильев

Если смотреть глобально, то Suzuki S-Presso — не что иное, как ответ предприятия Maruti Suzuki на дешевый паркетник Renault Kwid. Размеры скромные: длина — 3665 мм, ширина — 1520 мм, высота — 1549 мм. А между осями у него 2380 мм. То есть SUV чуть крупнее известного у нас хетчбэка Ravon R2.

Suzuki S-Presso базируется на модульной платформе Heartect, но в самой бюджетной ее разновидности: задняя подвеска полузависимая, а тормоза барабанные. Базовая комплектация небогата: предусмотрены подушка безопасности водителя, тканевый салон, кондиционер, ABS и парктроник.

Как передает издание «Газета.ру», один из дилеров Ростова-на-Дону предлагает S-Presso 2022 года выпуска за 1 300 000 рублей. Под его капотом работает литровый бензиновый мотор отдачей 68 сил, спаренный с пятиступенчатой «механикой». Другой экземпляр, предложенный в городе Шахты, обойдется в такую же сумму.

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4 апреля 2023
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