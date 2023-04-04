В России появился кроссовер Suzuki S-Presso за 1 300 000 рублей

Если смотреть глобально, то Suzuki S-Presso — не что иное, как ответ предприятия Maruti Suzuki на дешевый паркетник Renault Kwid. Размеры скромные: длина — 3665 мм, ширина — 1520 мм, высота — 1549 мм. А между осями у него 2380 мм. То есть SUV чуть крупнее известного у нас хетчбэка Ravon R2.

Suzuki S-Presso базируется на модульной платформе Heartect, но в самой бюджетной ее разновидности: задняя подвеска полузависимая, а тормоза барабанные. Базовая комплектация небогата: предусмотрены подушка безопасности водителя, тканевый салон, кондиционер, ABS и парктроник.

Как передает издание «Газета.ру», один из дилеров Ростова-на-Дону предлагает S-Presso 2022 года выпуска за 1 300 000 рублей. Под его капотом работает литровый бензиновый мотор отдачей 68 сил, спаренный с пятиступенчатой «механикой». Другой экземпляр, предложенный в городе Шахты, обойдется в такую же сумму.