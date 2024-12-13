Доля «китайцев» на российском авторынке выросла до 60%

С января по ноябрь 2024 года в нашей стране было реализовано 848 тыс. машин «поднебесных» брендов. Аналитики посчитали, что это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге за последние 11 месяцев доля «китайцев» в рамках отечественного автомобильного рынка составила практически 60%.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, в ассоциации РОАД («Российские автомобильные дилеры») зафиксировали увеличение числа китайских марок в нашей стране. Если в прошлом году их было 29, то в 2024-м уже шесть десятков.

В этом году в Россию приехало более сотни новых моделей из разных стран, но большинство из них, конечно, китайского производства. В том числе линейку обновил текущий лидер среди иномарок — бренд Haval, который как будто решил «съесть» всех конкурентов в сегменте кроссоверов. Не отстают Chery, Tank, Dongfeng и Geely, проявляют активность Hongqi и Exeed, JAC, Оmoda и BAIC.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как производители из Поднебесной меняют ландшафт российского авторынка. Мы разобрались в плюсах и минусах «китаизации».