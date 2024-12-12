Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что будет с ценами LADA в 2025 году

Тольяттинский автогигант изо всех сил пытается сопротивляться инфляции, стараясь сдерживать стоимость автомобилей LADA. Тем не менее в этом году ценники увеличивались несколько раз, несмотря на растущий уровень локализации производства. Чего ждать российским автолюбителям в 2025-м?

Посетив тольяттинский завод, корреспондент «АвтоВзгляда» разобрался в ситуации с прайсами. По словам президента предприятия Максим Соколова, цены на автомобили LADA в следующем году снова придется повышать из-за высокой ключевой ставки. Кроме того, свою роль сыграли необходимость увеличения зарплат сотрудникам и прочие увеличившиеся расходы.

«В следующем году подвинуться по ценам не выйдет», — сказал г-н Соколов. И добавил, что в разгоне инфляции обвинять никого нельзя, рыночная стоимость выросла ниже ее значений — в пределах 5%. — «В итоге реальная цена на автомобили снизилась».

Глава компании также отметил, что АВТОВАЗу обеспечена высокая производственная загрузка почти до марта включительно. Но уже сейчас запасы на самом заводе и у дилеров бренда превысили 100 тыс. машин. Учитывая фактические объемы продаж, это значит, что реальные сроки реализации «стоков» приблизились к трем месяцам.

И это вызывает большую тревогу, поскольку конкуренты из Поднебесной в таких условиях имеют возможность резко снизить цены. АВТОВАЗ же — нет, иначе LADA сразу окажется в убытке. И чтобы избежать кризиса, в Тольятти думают над тем, как найти баланс в плане стоимости своих авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько бизнес-седанов LADA Aura россияне купили в розницу.